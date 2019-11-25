İtalyan sahil güvenlik ekipleri teknesi batan göçmenlerin kurtarılma görüntülerini yayınladı

Görüntülerde sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçların bir kız çocuğu ve babasını denizden çıkardığı görülüyor. Kurtarılan baba-kız, devriye botuna alınırken denizde yaşam mücadelesi veren onlarca göçmen görüntülere yansıyor.

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, tekneleri alabora olan göçmenlerin denizden kurtarılış görüntülerini yayınladı. Lampedusa açıklarında gerçekleşen kazada aralarında 13 kadın ve 3 çocuğun bulunduğu 149 göçmen kurtarıldı.

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