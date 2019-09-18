Son Dakika Haberleri: İtalyan sanatçı, çevre aktivisti Greta'nın portresini traktörle tarlaya çizdi
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İtalyan sanatçı, çevre aktivisti Greta'nın portresini traktörle tarlaya çizdi

1 saat önce

İtalyan sanatçı Dario Gambarin çevre aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in portresini bir traktörle tarlaya çizdi.

İtalyan sanatçı Dario Gambarin çevre aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in portresini bir traktörle tarlaya çizdi.

İtalyan sanatçı, çevre aktivisti Greta'nın portresini traktörle tarlaya çizdi

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:42 
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