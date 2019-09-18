İtalyan sanatçı, çevre aktivisti Greta'nın portresini traktörle tarlaya çizdi
1 saat önce
İtalyan sanatçı Dario Gambarin çevre aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in portresini bir traktörle tarlaya çizdi.
İtalyan sanatçı Dario Gambarin çevre aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in portresini bir traktörle tarlaya çizdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:42
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