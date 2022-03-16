İtalyan sanatçı Rovero, kedili İstanbul'u resmetti - Son Dakika

İtalyan çizer Pierpaolo Rovero, adını John Lennon'ın "Imagine" şarkısından aldığı sanat projesinde, dünyanın farklı şehirlerinden günlük hayat manzaralarına yer veriyor.

Dünyadaki çeşitli şehirleri illüstrasyon tekniğiyle çizen sanatçının koleksiyonunda, İstanbul, Şikago, Sana, Moskova, Milan, New York, Tokyo, Kabil, Roma, Tel Aviv, Los Angeles, Beyrut gibi şehirler yer alıyor.

Henüz 18 yaşında Disney'de çizer olarak göreve başlayan Rovero, seyahatlerin kısıtlandığı salgın döneminde geliştirdiği projesini, İstanbul'u ve İstanbul kedilerinden ilham aldığı "İstanbul Kedileri Sever" başlıklı eserini AA muhabirine anlattı.

Pierpaolo Rovero, karantinanın yoğunlaştığı dönemde projesine başladığını belirterek, çizimlerini, resmettiği şehrin sakinlerinden aldığı yönlendirmelerle oluşturduğunu aktardı.

'Imagine' projesinin insanların ilgisi sayesinde büyüdüğüne dikkati çeken Rovero, "Hala seyahat etmenin zor olduğu, zor zamanlar yaşıyoruz. Ben de hayal gücümle seyahat etmeye, dünyanın belli başlı şehirlerini gezmeye karar verdim. Bu zor dönemde herkesin benzer durumlar yaşadığını, umutları, korkuları ve arzuları paylaştığını söylemek isterim." dedi.

"İstanbul bizim için özel bir şehir"

Rovero, İstanbul'un projede yer alan özel şehirlerden biri olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Birçok insan bana fotoğraf, referanslar ve yaşadıkları şehirler hakkında öneriler gönderdi. İstanbul'dan da pek çok kişi Instagram üzerinden seyahatime katıldı ve şehirlerini çizmemi istedi. On yıl kadar önce, kız arkadaşım Isabelle ile İstanbul'a romantik bir gezi düzenlemiştik ve şimdi evliyiz. Bu yüzden İstanbul bizim için özel bir şehir. İstanbul'u çizmeye karar verdiğimde, aklıma beni aşık eden ışıklar ve renkler geldi. İstanbul'u dolaşıp bir deftere eskizler yapmıştım. Bu arada Isabelle de fotoğraf çekiyordu. Ben pencereler, çatılar ve martılara odaklanmıştım, Isabelle ise kedileri fotoğraflıyordu. İkimizin yaklaşımını birleştirerek böyle bir çizim yaptım."

Kedilerin İstanbul'un gerçek ruhunu yansıttığını anlatan Rovero, "Kediler, kucaklaşmayı ve aynı zamanda özgürlüğü seven zarif hayvanlardır. Şehrin sakinlerinin onlarla ilgilendiğini görmek güzel." diye konuştu.

İtalyan sanatçı, İstanbul'un festival havasına sahip bir şehir olduğuna dikkati çekerek, "Tepelere yaslanmış sayısız evden, açık pencereleri ve ışıklı odaları görebilirsiniz. İstanbul'da, diğer şehirlerin aksine, içerisi ile dışarısı arasında katı engellerin olmadığı hissi var. Akşam arabaların uğultusu dindiğinde bu büyülü duyguyu yakalıyorsunuz. Kedilerin güzel şeyler için harika sezgileri vardır. Bu yüzden İstanbul'u evleri olarak seçmişler." ifadelerini kullandı.

'Imagine' adlı sanat projesiyle dünyanın farklı şehirlerinden günlük hayat manzaralarını çizmeye devam eden Pierpaolo Rovero'nun çizimlerine instagram.com/pierpaolorovero ve pierpaolorovero.com adresinden ulaşabilir.