İtalyan sanatçı Tifu, Tekfen Filarmoni Orkestrasıyla Bursa'da konser verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalyan sanatçı Tifu, Tekfen Filarmoni Orkestrasıyla Bursa'da konser verdi - Son Dakika

İtalyan sanatçı Tifu, Tekfen Filarmoni Orkestrasıyla Bursa'da konser verdi

6 saat önce

İtalyan keman sanatçısı Anna Tifu, Tekfen Filarmoni Orkestrasıyla birlikte Bursa'da sahne aldı.

İtalyan keman sanatçısı Anna Tifu, Tekfen Filarmoni Orkestrasıyla birlikte Bursa'da sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, Tekfen Filarmoni Orkestrası Şefi Aziz Shokhakimov yönetti.

Birçok prestijli ödülün sahibi olan Tifu, orkestra eşliğinde Ernest Chausson'un "Poeme, Op. 25" ve Maurice Ravel'in "Tzigane" eserlerini yorumladı.

İtalyan sanatçı, sahneye 1716 yılı Antonio Stradivari yapımı kemanıyla çıktı.

Programda ayrıca, Johannes Brahms'ın "Do minör 1 Nolu Senfonisi" ile Emmanuel Chabrier'in "Espana" adlı eseri seslendirildi.

Konser sonunda çiçek takdim edilen Anna Tifu, Bursalı sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.

Şef Shokhakimov yönetimindeki orkestra. 26 Şubat'ta Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, 27 Şubat'ta Ankara CSO Konser Salonu'nda, 28 Şubat'ta ise İstanbul'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda müzikseverlerle buluşacak.

İtalyan sanatçı Tifu, Tekfen Filarmoni Orkestrasıyla Bursa'da konser verdi

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:53 Kaynak: AA
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