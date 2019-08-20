Son Dakika Haberleri: İtalyan savcıdan 19 gündür sığınmacılarla denizde mahsur kalan Open Arms için karar: El koyun
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İtalyan savcıdan 19 gündür sığınmacılarla denizde mahsur kalan Open Arms için karar: El koyun

1 saat önce

İtalyan savcı 19 gündür Lampedusa açıklarında 100'e yakın mülteci ile mahsur kalan Open Arms kurtarma gemisine el konulmasını istedi.

İtalyan savcıdan 19 gündür sığınmacılarla denizde mahsur kalan Open Arms için karar: El koyun, System.String[]
İtalyan savcı 19 gündür Lampedusa açıklarında 100'e yakın mülteci ile mahsur kalan Open Arms kurtarma gemisine el konulmasını istedi.

Open Arms'a el konduğu takdirde İspanyol kurtarma gemisinin Sea Watch ve Mediterranea Saving Humans sivil toplum örgütlerinin daha önce el konulup tutulduğu limana götürülmesi bekleniyor.
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Lampedusa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 
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