İtalyan savcılar, göçmenleri günlerce karaya yanaştırmayan eski Bakan Salvini'nin yargılanmasını istedi - Son Dakika

İtalyan savcılar, göçmenleri günlerce karaya yanaştırmayan eski Bakan Salvini'nin yargılanmasını istedi

20.03.2021 23:15
İtalyan savcılar, göçmenleri günlerce karaya yanaştırmayan eski Bakan Salvini'nin yargılanmasını istedi, System.String[]

İtalya'da savcılar, eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'nin bakan olduğu dönemde Akdeniz'de İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın kurtardığı göçmenlerin karaya yanaşmasına izin vermemesi sebebiyle insanları alıkoymaktan dava açılmasını talep etti.

İtalya'da savcılar, eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'nin bakan olduğu dönemde Akdeniz'de İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın kurtardığı göçmenlerin karaya yanaşmasına izin vermemesi sebebiyle insanları alıkoymaktan dava açılmasını talep etti.

Ağustos 2019'da Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca karaya yanaştırmaması sebebiyle Palermo kentindeki mahkemede ön inceleme duruşma süreci devam eden Salvini için Palermo Cumhuriyet Başsavcılığı savcılarından önemli bir talep geldi.

Savcılık, Salvini'nin 147 göçmeni karaya yanaştırmayarak "yasa dışı" şekilde gemide tuttuğunu, bu nedenle de insanları alıkoymak ve görevi kötüye kullanmaktan iddianame hazırlanarak yargılanmasını istedi.

Söz konusu suçlamalardan dava açılması ve yargılanıp suçlu bulunması halinde Salvini'ye 15 yıl hapis cezası verilebileceği belirtildi.

Savcıların yargılanmasını istediği Salvini ise Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bu karardan ötürü endişeli miyim? Kesinlikle hayır. Ülkemi, yasalara saygılı biçimde Avrupa'yı uyandırarak ve yaşamları kurtararak, korumak için çalıştığım için gururluyum." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki duruşma 17 Nisan'da yapılacak.

Salvini, İçişleri Bakanı olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletmiş, karaya yanaşmalarına izin vermemişti. Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Salvini hakkında görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmişti.

İtalyan Senatosu, aynı zamanda senatör olduğu için Salvini hakkında Palermo Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekeye 30 Temmuz 2020'de onay vermiş ve eski bakanın yargılanmasının önünü açmıştı.

Gregoretti hadisesi

Salvini, yine İçişleri Bakanı olduğu Temmuz 2019'da Akdeniz'de kurtarılan 131 düzensiz göçmenin günlerce Gregoretti sahil güvenlik gemisinden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamalarıyla 3 Ekim 2020'de Katanya'da ön inceleme duruşma hakiminin karşısına çıkmıştı. Salvini hakkında bu yargı süreci de devam ediyor.

Süleyman Soylu, Palermo, İtalyan, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalyan savcılar, göçmenleri günlerce karaya yanaştırmayan eski Bakan Salvini'nin yargılanmasını istedi - Son Dakika


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