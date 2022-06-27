İtalyan şef, 2 bin 500 rakımda dünya birincisi seçilen balla tatlı yaptı - Son Dakika
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İtalyan şef, 2 bin 500 rakımda dünya birincisi seçilen balla tatlı yaptı

27.06.2022 10:07

İtalyan şef, 2 bin 500 rakımda dünya birincisi seçilen balla tatlı yaptı Claudio Chinali, özenle yaptığı tatlıyı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte diğer davetlilere ikram ettiMERSİN Mersin'e gelen İtalyan şef Claudio Chinali, dünyanın en iyi balı seçilen, "Eğriçayır"...

İtalyan şef, 2 bin 500 rakımda dünya birincisi seçilen balla tatlı yaptı

Claudio Chinali, özenle yaptığı tatlıyı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte diğer davetlilere ikram etti

MERSİN Mersin'e gelen İtalyan şef Claudio Chinali, dünyanın en iyi balı seçilen, "Eğriçayır" yaylasının balıyla, 2 bin 500 rakımda yöre de yetişen kekik, limon ve koyun peynirini kullanarak "Seadas" tatlısı yaptı.

Torosların zirvesinde yer alan Erdemli ile Silifke arasında bulunan 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda Dünya Arıcılık Örgütü tarafından tescilli dünyanın en iyi balının üretimi yapılıyor. İtalyan aşçı Claudio Chinali'de arıcı Celal Çay ve Erdemli Belediyesi'nin davetiyle Eğriçayır Yaylası'na geldi. Önce arı kovanların içerisine giren İtalyan aşçı, arıcı Celal Çay ile birlikte kovanlardan bal çıkardı ardından kar sularının aktığı çayır kenarındaki arıların yanına geçti. Burada İtalyan aşçı, Eğriçayır balıyla 'Seadas' tatlısı yaptı. İtalyan aşçı özenle yaptığı tatlıyı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte diğer davetlilere ikram etti.

"Dünyada Erdemlimizi ülkemizi tanıtan hüviyette bir bal"

2 bin 500 rakımda muhteşem bir bölgede olduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemlimizin limonu, Erdemlimizin dünya çapındaki balı, kekiği, doğal güzelliklerini İtalyan şefimizle birlikte tanıtmaya dünyaya yaymaya gayret ediyoruz. Rakım burada 2 bin 500 civarında Eğiriçayır balının adını aldığı Eğriçayır Yaylası'ndayız. Yukarıda gördüğümüz 3 bin rakımda Yüğlük Tepesi var. Burası doğanın tüm güzelliklerinin sergilendiği bir mekan. Eğriçayır balı da bildiğiniz gibi dünyada birincilik alan dünyaya nam salan Erdemlimizi, ülkemizi tanıtan hüviyette bir bal. Onun için bu balın güzelliklerini bu balın asıl kaynağında İtalyan şefimizle birlikte bir tatlı yapalım istedik. Balımızı dünyaya tanıtmanın gayreti içerisinde olacağız"dedi.

"Bölgemizin balı, kekiği ve koyun peynirini kullandı"

Eğriçayır yaylasında olduklarını aktaran arıcı Celal Çay ise "Eğriçayır Yaylası'nda üretmiş olduğumuz balla misafirimiz İtalyan şef Claudio Chinali bize meşhur Sardinya Adasının ballı tatlısı seadas'ı yaptı. ve çok lezzetliydi. Kendisi geldi buraya Eğriçayır'da ürettiğimiz balla, yine Eğiriçayır'ın kekiğini, koyun peynirini kullandı. Burada bize ve belediye başkanımıza ikram etti gerçekten çok lezzetli bir tatlıydı" ifadelerini kullandı.

"Senelerdir İtalya'da Türk yemekleri de yapıyoruz"

Eğiriçayır balı ile yer olarak da tanışma fırsatı yakaladığına değinen İtalyan şef Claudio Chinali, "Ürünün nerede üretildiği çok önemli, burada fark ettik ki ne kadar doğal, ne kadar kaliteli ve lezzetli bir ürün. Bu doğal ürünü kullanmak bizleri mutlu etti. Yöresel ürünlerle kültür köprüsü kurmak bence çok güzel bir şey" diye konuştu.

Yaklaşık 45 dakikada yaptığı ve balla tatlandırdığı tatlı ile ilgili bilgi de veren Chinali, "İrmik unu kullanıyoruz, hafif koyun peynirini eritiyoruz, içerisine buranın kekiğini ve limon kabuğunu kattık. Ondan sonra da hamurunu kızarttık, üzerine de çok güzel çiçek balını kullandık. Harika bir ürün ortaya çıkardık. Biz aynı dünyadan geliyoruz, Türkiye ve İtalya Akdeniz memleketleri. Çok benzer kültürler. İtalyan yemekleri yapmak kolay, senelerdir İtalya'da Türk yemekleri de yapıyoruz. Çünkü böyle kültürel karışım her zaman var. Kültürler arası köprü kurmak kolaydır" diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: İHA

Mükerrem Tollu, Mersin, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalyan şef, 2 bin 500 rakımda dünya birincisi seçilen balla tatlı yaptı - Son Dakika

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