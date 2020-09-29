İtalyan Şef Danilo giyim markası için kamera karşısında - Son Dakika

İtalyan Şef Danilo Zanna, reklam yüzü olduğu DeFacto için kamera karşısına geçti.DeFacto'nun yeni sezon Jogger Koleksiyonu için rol alan Danilo Zanna, sosyal medyada akım olan hareketlerle kurgulanan reklam filminde neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

İtalyan Şef Danilo Zanna, marka yüzü olduğu DeFacto'nun 2020 Sonbahar-Kış Jogger Koleksiyonu için kamera karşına geçti. DeFacto reklam filmi ile ilgili, "Sosyal medyada akım olan hareketlerle kurgulanan reklam filminde Danilo Zanna, enerjisini ve hareket özgürlüğünü daha çok yansıtmasını sağlayan rahat jogger kombinleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti." bilgisini paylaştı.

"ÇEKİMLERDE ÇOK EĞLENDİK"

Çekimlerde çok eğlendiklerini dile getiren Zanna, "İlk defa sosyal medyada akım olan hareketleri bir TV reklamı için yaptım. Sportif parçalarla çabasız şıklığın adresi jogger pantolonlar ile oldukça rahattım. Bu yüzden çekimler esnasında hiç zorlanmadım. Tüm set yeni normal kurallarıyla titizlikle çalıştı. Tüm zorluğa rağmen benim için çok eğlenceli ve unutulmaz bir gündü' dedi.

DeFacto'nun 2020 Sonbahar-Kış Jogger Pantolon Koleksiyonu için hazırlanan kampanyanın reklam filmi yeni normal hayatın tedbirleri çerçevesinde kurulan sette çekildi. Reklam filminde Danilo Zanna reklam filminde neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

- İstanbul