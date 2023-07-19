İtalyan şef Danilo Zanna darp edilmesine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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İtalyan şef Danilo Zanna darp edilmesine ilişkin açıklama yaptı

19.07.2023 21:50

İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer'de kendi restoranı önünde işten çıkarılan 2 çalışanı tarafından darp edilmesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Zanna, saldırıya müdahale etmek zorunda kaldığını belirterek, gerekli şikayetleri emniyet güçlerine ileteceklerini söyledi. Şiddetten uzak duran biri olduğunu vurgulayan Zanna, hem kendisinin hem de şirketlerinin şiddete karşı olduklarını ve öyle kalacaklarını ifade etti.

İtalyan şef Danilo Zanna Sarıyer'de kendi restoranı önünde işten çıkarılan 2 çalışanı tarafından darp edildi. Saldırıya uğramasına ilişkin Danilo Zanna sosyal medya hesabi üzerinden açıklama yaptı.

"MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDIM"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim. Müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım.

"GEREKLİ ŞİKAYETLERİ İLETECEĞİZ"

Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkür ederiz. Basın mensubu arkadaşlarımızdan da konu ile alakalı hassasiyetlerini esirgememelerini rica ediyoruz."

Kaynak: İHA
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Danilo Zanna, Sarıyer, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalyan şef Danilo Zanna darp edilmesine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalyan şef Danilo Zanna darp edilmesine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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