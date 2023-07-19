İtalyan Şef Danilo Zanna, Sarıyer'de Saldırıya Uğradı

Ünlü bir alışveriş merkezinde restoranı bulunan şef Danilo Zanna iki kişi olduğu öğrenilen çalışanı tarafından mekanın önünde İzmir şubesinin müdürü ile birlikte darp edildi.

SOKAK ORTASINDA SALDIRDILAR

Sarıyer'de bulunan bir avmde restoranı bulunan İtalyan Şef Danilo Zanna, iş yerine geldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

SALDIRANLARA KARŞILIK VERDİ

Görüntülerde, iki kişinin Zanna'ya tekme ve yumruklarla saldırdığı ve Zanna'nın da kendisine saldıranlara karşılık verdiği görülüyor. Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri İtalyan Şef Danilo Zanna ve ona saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.