İtalyan Şef Danilo Zanna, Sarıyer'de Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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İtalyan Şef Danilo Zanna, Sarıyer'de Saldırıya Uğradı

19.07.2023 19:34

Özel bir televizyon kanalında düzenlenen yemek programında jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer'de bulunan restoranının önünde iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların Zanna'nın restoranında çalıştıkları öğrenildi. Saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İstanbul'da yaşanan olayın ardından polis ekipleri, Zanna ve saldırganları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Ünlü bir alışveriş merkezinde restoranı bulunan şef Danilo Zanna iki kişi olduğu öğrenilen çalışanı tarafından mekanın önünde İzmir şubesinin müdürü ile birlikte darp edildi.

SOKAK ORTASINDA SALDIRDILAR

Sarıyer'de bulunan bir avmde restoranı bulunan İtalyan Şef Danilo Zanna, iş yerine geldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

SALDIRANLARA KARŞILIK VERDİ

Görüntülerde, iki kişinin Zanna'ya tekme ve yumruklarla saldırdığı ve Zanna'nın da kendisine saldıranlara karşılık verdiği görülüyor. Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri İtalyan Şef Danilo Zanna ve ona saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İtalyan Şef Danilo Zanna, Sarıyer'de Saldırıya Uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalyan Şef Danilo Zanna, Sarıyer'de Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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