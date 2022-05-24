İtalyan sinemacı Pier Paolo Pasolini doğumunun 100. yılında Kadıköy'de anılıyor - Son Dakika
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İtalyan sinemacı Pier Paolo Pasolini doğumunun 100. yılında Kadıköy'de anılıyor

24.05.2022 15:34
İtalyan sinemacı Pier Paolo Pasolini doğumunun 100. yılında Kadıköy'de anılıyor

İtalyan yönetmen, senarist ve şair Pier Paolo Pasolini, doğumunun 100. yıl dönümünde film gösterimleri ve sergiyle anılıyor.

İtalyan yönetmen, senarist ve şair Pier Paolo Pasolini, doğumunun 100. yıl dönümünde film gösterimleri ve sergiyle anılıyor.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sinematek/Sinema Evi'nin hazırladığı toplu film gösteriminin ardından Pasolini'yi konu alan fotoğraf sergisi açıldı.

Sinematek/Sinema Evi'nde Pasolini filmleri 3 Temmuz'a kadar izleyicilerle buluşurken, "Pasolini'nin Kapadokya'sı: Bir Yönetmenin Vizyonu ve Yansımaları" adlı sergi, 12 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Sergide, 1969 yapımı "Medea" filminin Kapadokya setinde Mario Tursi tarafından çekilen fotoğraflar yer alıyor.

Küratörlüğünü Tiziana Appetito, Flaminia Agnusdei Pensi ve Rosa Valentina Raffaele'nin yaptığı sergide, Pasolini'nin sanatsal bakış açısı ile Kapadokya'nın kayalık manzaraları arasındaki ilişki irdeleniyor.

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Pasolini'nin Kapadokyası Sinematek/Sinema Evi'nde Pasolini'nin Kapadokyası Sinematek/Sinema Evi'nde
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalyan sinemacı Pier Paolo Pasolini doğumunun 100. yılında Kadıköy'de anılıyor - Son Dakika


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