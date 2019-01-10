İtalyan Siyasetçi Kefaletle Serbest Bırakıldı

Dubai
'den İtalya
'ya giderken Atatürk Havalimanı
'nda aktarma yapmak için beklerken bir mağazadan 185 avroluk güneş gözlüğü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan İtalyan Bari Belediye Meclis Üyesi F.G, 50 bin lira kefaletle salıverildi.
Alınan bilgiye göre, İtalya Bari Belediye Meclis Üyesi F.G, 7 Ocak'ta eşiyle birlikte Dubai'den İtalya'nın Bari şehrine gitmek için Atatürk Havalimanı'nda aktarma yapmak için beklemeye başladı. Bu sırada bir mağazaya girerek gözlük deneyen F.G, 185 avro değerinde bir güneş gözlüğünü alıp parasını ödemeden mağazadan çıktı. F.G, daha sonra tuvalete girip eşinin yanına gitti. Mağaza çalışanlarının güvenlik kameralarından F.G'nin gözlüğü aldığını tespit etmesi üzerine, havalimanı polisi çağrıldı.
Ekipler tarafından gözaltına alınan F.G, işlemlerinin ardından Bakırköy
Adalet Sarayı'na sevk edildi.
"Hırsızlık" suçundan savcılığa ifade veren F.G, aktarmalı olarak geldiği Atatürk Havalimanı'ndaki bir mağazada denediği gözlüğü beğenmeyip yerine koyduğunu, daha sonra başka bir gözlük deneyip dışarıda bekleyen eşine gösterdiğini belirterek, şunları anlattı:
"Tekrar mağazaya dönerken tuvaleti gördüm, tuvalete girdim. Ancak kirli olduğundan kullanmadım, sadece elimi yüzümü yıkadım. Daha sonra eşimin yanına gittim. Büyük bir ihtimalle gözlüğü tuvalette elimi yıkarken unuttum. Daha sonra eşimin yanında 5 dakika kadar oturduktan sonra görevliler yanıma gelerek kendisini polis olarak tanıttıktan sonra valizimi aradı ancak bir şey bulamadı. O sırada gözlüğü almadığım hususunda tartıştık, gözlüğü almadığımı söyledim. Ayrıca eşimin kalp hastası olması nedeniyle de strese girdim. Bu arada uçak anonsu yapılıyordu. Lisan da bilmediğimden para ile ilgili bir dert varsa gözlüğün bedelini ödemek istediğimi söyledim. Bu mağazalardan yaptığım alışverişlere ait fişleri gösterdim. Böyle bir şey yapacak durumum yoktur. Bu arada uçağım kalktı. Kendimi bu durumda buldum. 60 yaşındayım, iki çocuğum var, İtalya'da belediye meclis üyesiyim. Dalgınlığıma gelmiştir. Hatamı kabul ediyorum. Ürünün bedelini ödemeye hazırım. Şu anda bile ödemeye hazırım."
Savcılık ifadesinden sonra F.G, tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, F.G'nin 50 bin lira nakdi kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.