İtalyan siyasetçilerden AB?ye bayraklı koronavirüs tepkisi

Tepki furyasında öncülüğü ise İtalya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Fabio Rampelli başlattı. Rampelli, odasında bulunan Avrupa Birliği bayrağını kaldırdı, yerine İtalya bayrağı astı. Öte yandan, Rampelli'ye Cadoneghe Belediye Başkanı Marco Schiesaro da katıldı. Schiesaro belediye binasının önündeki AB bayrağını iple bağlayarak bu duruma tepki gösterdi, o anları da kameraya kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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