Son Dakika Haberleri: İtalyan Smaçör Chiara Di Iulio Vakıbank'ta

İtalyan Smaçör Chiara Di Iulio Vakıbank'ta

1 saat önce

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, İtalya Serie A ekiplerinden Lardini Filottrano'da forma giyen İtalyan smaçör Chiara Di Iulio'yu kadrosuna kattı.

İtalyan Smaçör Chiara Di Iulio Vakıbank'ta, System.String[]
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, İtalya Serie A ekiplerinden Lardini Filottrano'da forma giyen İtalyan smaçör Chiara Di Iulio'yu kadrosuna kattı. Sezon başında kadrosunu altyapıdan Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu ve Buket Gülübay'la güçlendiren son iki sezonun dünya ve Avrupa şampiyonu Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, bu sezonki ilk dış transferini gerçekleştirdi. Sarı-siyahlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Lardini Filottrano'da forma giyen Chiara Di Iulio'yu kadrosuna kattı. 1985 doğumlu olan İtalyan oyuncu, 185 cm boyunda ve smaçör pozisyonunda görev yapıyor. Ülkesinde 'Tomb Raider' lakabıyla tanınan 1985 doğumlu smaçör; 1 İtalya Ligi, 1 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 CEV Kupası ve 1 Challenge Kupası şampiyonlukları yaşadı.

CHIARA DI IULIO KİMDİR? 5 Mayıs 1985'de İtalya'nın Avezzano şehrinde dünyaya gelen Chiara Di Iulio, voleybola 11 yaşında Marruviana Volley'de başladı. 14 yaşında Las Tortoreto'ya geçen İtalyan oyuncu, bu kulüpte profesyonelliğe ilk adımını attı. İtalya'da sırasıyla Cogem Montesilvano, Metodo Minetti Vicenza, Sartori Padova, Despar Perugia, Scavolini Pesaro, Infotel Banca di Forli, Brunelli Nocera Umbra, Chateau D'Ax Urbino, Foppapedretti Bergamo ekiplerinde forma giyen Chiara Di Iulio, 2013-2014 sezonunu Azerbaycan'ın Azeryol Bakü takımında geçirdi. Bu sezonun ardından Nordmeccanica Rebecchi Piacenza takımıyla yeniden İtalya'ya dönen 1985 doğumlu oyuncu, Liu Jo Modena, Inattiva, Il Bisonte Firenze ve son olarak Lardini Filottrano'da oynadı. Kariyerinde 1 İtalya Ligi, 1 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 CEV Kupası ve 1 Challenge Kupası şampiyonlukları bulunan 33 yaşındaki oyuncu, Vakıfbank'la ikinci kez İtalya'nın dışında bir kulüpte forma giyecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:41 Kaynak: İHA

Vakıflar Bankası, İtalya Serie A, İtalya, Spor
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