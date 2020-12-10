İtalyan spor basını, PSG-Medipol Başakşehir maçını hakemler ile futbolcuların diz çöktüğü fotoğrafla gördü

İtalyan spor basını, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçını, karşılaşmada başlama düdüğünden önce hakemlerin ve oyuncuların orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etmesi üzerinden gördü.

La Gazzetta dello Sport, salı akşamı Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemi ve oyuncuların bunu protesto etmesi sebebiyle oynanamayan ve dün tamamlanan maçı "Irkçılığa tekme" başlığıyla okuyucularına verdi.

Gazetenin haberinde, Hollandalı hakemler ile oyuncuların ABD'de "Siyahların hayatı değerlidir (Black lives matter)" protestolarında olduğu gibi maç öncesinde çalınan Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde orta sahada diz çökerek ırkçılığı hep birlikte protesto ettiği belirtildi.

Bu hareketle iki takım oyuncularının dünyaya ırkçılığa karşı güçlü bir mesaj gönderdiği ifade edildi.

Tuttosport gazetesi de karşılaşmaya ilişkin haberini, "Neymar ve Mbappe'den ırkçılığa gol" başlığıyla verdi. Duygusal ve anlamlı dakikaların yaşandığı maç öncesindeki diz çökerek yapılan protesto ile ırkçılığa karşı güçlü mesaj verildiği kaydedildi.

Haberde, PSG'li taraftarların da tribünlere, bir gün önce ırkçılığa maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek pankartı astığına yer verildi.

Corriere dello Sport gazetesi de "Irkçılığa karşı herkes diz çöktü" başlığıyla PSG-Medipol Başakşehir maçının haberini okuyucularına aktardı.

Oyuncuların orta sahada gerçekleştirdiği protestodan bir kareyi veren gazete, UEFA'nın konuya ilişkin soruşturma başlattığına yer verdi.