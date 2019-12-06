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İtalyan spor gazetesinin siyahi futbolculu 'Kara Cuma' manşetine tepki yağdı
6 saat önce
Chris Smalling ve Romelu Lukaku'nun fotoğrafları ile İngilizce'de hem renk adı olarak hem de siyahileri tanımlamada kullanılan "Black" kelimesi cuma günü yapılacak derbi için seçildi.
İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport Inter Milan ve AS Roma arasında oynanacak maç öncesi iki takımın siyahi oyuncularının fotoğrafını koyarak attığı "Kara Cuma" manşetiyle ırkçılık karşıtı grupların eleştirilerine hedef oldu.
Chris Smalling ve Romelu Lukaku'nun fotoğrafları ile İngilizce'de hem renk adı olarak hem de siyahileri tanımlamada kullanılan "Black" kelimesi cuma günü yapılacak derbi için seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:13
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