Son Dakika Haberleri: İtalyan spor gazetesinin siyahi futbolculu 'Kara Cuma' manşetine tepki yağdı
Son Dakika Dünya İtalyan spor gazetesinin siyahi futbolculu 'Kara Cuma' manşetine tepki yağdı - Son Dakika Dünya

İtalyan spor gazetesinin siyahi futbolculu 'Kara Cuma' manşetine tepki yağdı

6 saat önce

Chris Smalling ve Romelu Lukaku'nun fotoğrafları ile İngilizce'de hem renk adı olarak hem de siyahileri tanımlamada kullanılan "Black" kelimesi cuma günü yapılacak derbi için seçildi.

İtalyan spor gazetesinin siyahi futbolculu 'Kara Cuma' manşetine tepki yağdı, System.String[]

İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport Inter Milan ve AS Roma arasında oynanacak maç öncesi iki takımın siyahi oyuncularının fotoğrafını koyarak attığı "Kara Cuma" manşetiyle ırkçılık karşıtı grupların eleştirilerine hedef oldu.


Chris Smalling ve Romelu Lukaku'nun fotoğrafları ile İngilizce'de hem renk adı olarak hem de siyahileri tanımlamada kullanılan "Black" kelimesi cuma günü yapılacak derbi için seçildi.

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Chris Smalling, Romelu Lukaku, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:13 
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