İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı
12.01.2021 19:55
Güzelliğiyle ön plana çıkan ve pozlarıyla adından söz ettiren İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile samimi şekilde görüntülendi. İkilinin fotoğrafları İtalyan basınında manşet oldu.
Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, gönlünü Türk aktör Can Yaman'a kaptırdı.
Reklam filmi için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Can Yaman, gittiği mekanda güzel spor spikeri Leotta ile samimi görüntüler sergiledi. İkilinin sarmaş dolaş görüntüleri İtalyan basınında gündem oldu.
İTALYA'DA MANŞET OLDULAR
İtalya'da haftalık olarak yayın yapan "Chi" adlı magazin dergisinin manşetinde yer aldı. İkili Can Yaman'ın pazar günü Türkiye'ye dönmesiyle ayrıldı.
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