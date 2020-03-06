"İtalyan Tasarım Günleri 2020" ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İtalyan Tasarım Günleri 2020' ertelendi - Son Dakika

"İtalyan Tasarım Günleri 2020" ertelendi

6 saat önce

İtalya Başkonsolosluğu ve İtalyan Kültür Enstitüsünün, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknopark ile düzenlediği "İtalyan Tasarım Günleri 2020" ertelendi.

İtalya Başkonsolosluğu ve İtalyan Kültür Enstitüsünün, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknopark ile düzenlediği "İtalyan Tasarım Günleri 2020" ertelendi.

Etkinliğin medya ilişkilerini yürüten şirketten yapılan açıklamaya göre, 23-24 Mart'ta İstanbul'da yapılması planlanan etkinliğin, başka bir tarihte hayata geçirilmesi için çalışmalar devam edecek.

Etkinliğin web sitesi üzerinden bugüne kadar alınmış kayıtlar ile başvurular, yeni tarihlerde de geçerli olacak.

"İtalyan Tasarım Günleri 2020"nin düzenleneceği yeni tarihler, "italiandesigndays.istanbul" web sitesi ve organizasyonun sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, Türkiye ile İtalya arasındaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu da hatırlatıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:38 Kaynak: AA
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