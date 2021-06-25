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İtalyan Tasarım Günleri başlıyor - Son Dakika

İtalyan Tasarım Günleri başlıyor

25.06.2021 11:39
İtalyan Tasarım Günleri başlıyor, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nca, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nin ev sahipliği yapacağı 'Made in Italy için Sürdürülebilir Yeni Bir Başlangıca Yönelik Zorluklar' temalı tasarım günlerinin 29 Haziran- 8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nca, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nin ev sahipliği yapacağı 'Made in Italy için Sürdürülebilir Yeni Bir Başlangıca Yönelik Zorluklar' temalı tasarım günlerinin 29 Haziran- 8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İtalyan Tasarım Günleri'nin tanıtımı nedeniyle Bilişim Vadisi'nde toplantı düzenlendi. Toplantıya Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Bilişim Vadisi Tasarım Kümesi Direktörü Dr. Pınar Sipahi, Bilişim Vadisi Kamusal Sanat Koordinatörü Luca Molinari katıldı. Lansman toplantısında Prof. Dr. Mesut Güner, Prof. Dr. Zuhal Ulusoy, Arzu Kaprol, Fırat Neziroğlu, Koray Malhan ve Hülya Öz gibi iş, sanat ve akademi dünyasından isimler de yer aldı. Törende konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2018 yılında yayımladığı Tasarım Stratejisi ve Eylem Planında uluslararası bir tasarım vadisi kurulması projesi bulunduğu ifade ederek, "Bilişim Vadisi olarak bu proje kapsamında zanaatle özdeşleşen, teknolojinin aslında sanatla bütünleşebileceği yeni bir tasarım merkezini kuruyoruz" dedi.

İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Sgarbi, tasarım günleri kapsamında İtalyan firmaları ile Türk firmalarının karşılıklı tanışıp anlaşabileceğini belirterek, "İtalya ve Türkiye geleceği oluşturabilir" ifadesini kullandı.Bilişim Vadisi Tasarım Merkezi Direktörü Dr. Pınar Sipahi, merkezin marka ve dizayn çalışmaları yapanlara destek olduğunu hatırlatarak, "Bizim amacımız disiplinler arası birlik oluşturmak ve bu birliğin teknolojiye bir kaynak oluşturması" dedi.

Tasarımın ifade edildiği her alanda Türkiye ve İtalya arasındaki etkileşimi artırmayı ve iş birliklerini teşvik etmeyi amaçlayan İtalyan Tasarım Günleri'nin 29 Haziran-8 Temmuz arasında web tabanlı seminerler halinde gerçekleştirileceği belirtildi. Tasarım günleri kapsamında Luca Molinari ve Pınar Sipahi'nin küratörlüğünde dünyaca ünlü Türk ve İtalyan konuşmacıların, 'mimari tasarım', 'endüstriyel tasarım', 'kamusal sanat' ve 'giyilebilir teknolojiler' başlıklarında düzenlenen panellerde konuşacağı kaydedildi. Bilişim Vadisi'nde kurulacak stüdyoda canlı yayınlanacak etkinliklerin, moderatörlerin Göbeklitepe, Galata Kulesi, İstanbul Boğazı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rıhtımı ve İtalyan Kültür Merkezi gibi mekanlardan çevrim içi katılımıyla gerçekleşeceği belirtildi.


İtalyan Tasarım Günleri başlıyor
İtalyan Tasarım Günleri başlıyor
İtalyan Tasarım Günleri başlıyor
İtalyan Tasarım Günleri başlıyor
İtalyan Tasarım Günleri başlıyor

Bilişim Vadisi, Haziran, Türkiye, İtalyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İtalyan Tasarım Günleri başlıyor - Son Dakika


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