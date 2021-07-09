Üye Girişi
İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı yayınlarla sona erdi - Son Dakika

İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı yayınlarla sona erdi

09.07.2021 10:02

İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İtalyan Tasarım Günleri", canlı bağlantıların yapıldığı panellerle tamamlandı.

İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İtalyan Tasarım Günleri", canlı bağlantıların yapıldığı panellerle tamamlandı.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran'da "Made in Italy İçin Sürdürülebilir Yeni Bir Başlangıca Yönelik Zorluklar" temasıyla başlayan tasarım günleri, Türkiye'nin farklı noktalarından canlı bağlantıların yapıldığı panellerle sona erdi.

Etkinlik, Türkiye'deki İtalyan Sistemi'ni oluşturan İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, İzmir Konsolosluğu, İtalyan Kültür Merkezi ve ICE İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansının katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcıların, Göbeklitepe, Galata Kulesi, İstanbul Boğazı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rıhtımı, 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ve Venedik'ten canlı bağlantılarla renk kattığı çevrim içi panellerde mimari tasarım, kamusal sanat, endüstriyel tasarım ve giyilebilir teknolojiler konuları ele alındı.

Etkinliğin son gününde Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Direktörü Pınar Sipahi'nin moderatörlüğünde çevrim içi bir toplantı gerçekleştirildi. Kümelenme Merkezi'ndeki toplantıda video gösterimin ardından Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ile Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Kamusal Sanat Koordinatörü Luca Molinari konuşma yaptı.

"Amacımız tasarım alanında etkileşimi artırmak"

Sipahi, Türkiye'deki İtalyan Tasarım Günleri'nin daha önceki dünya örneklerinden farklı olarak organize edildiğini belirterek, "Sadece İtalyan değil, Türk tasarımcı ve üniversitelerinin de katılımıyla gerçekleşen bir etkinlik oldu. Burada amacımız Büyükelçi Gaiani'nin de arzu ettiği şekilde, tasarım alanında Türkiye ile İtalya arasında iş birliklerini ve etkileşimi artırmak." ifadelerini kullandı.

İbrahimcioğlu, 114 ülkede eş zamanlı gerçekleşen İtalyan Tasarım Günleri'ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Teknolojinin bugüne kadar hep zanaatla özdeşleştiğine işaret eden İbrahimcioğlu, "Zanaat ile özdeşleşen teknolojiyi sanat ve estetikle buluşturabileceğimiz bir Tasarım Kümelenme Merkezi'ni uluslararası camiaya küresel ölçekte açabileceğimiz ve Türkiye tasarımının da bu konsept içinde yer alabileceği bir alan yaratalım istedik." değerlendirmesinde bulundu.

"İş birliğinin bir incisi"

Büyükelçi Gaiani, iki ülke arasında dört dörtlük bir ekonomik ve ticari iş birliği olduğunu, tasarımın da çok yönlü ekonomik ticari iş birliğinin bir incisi niteliği taşıdığını kaydetti.

Türkiye'yi sadece pazar olarak görmediklerini vurgulayan Gaiani, "Türkiye'yi partner olarak görüyoruz. Birlikte ilişkiler geliştirebileceğimiz bir ortak olarak görüyoruz. İş birliğimiz somut sonuçlar verebilecek. Çünkü bilgi birikimimiz var, endüstrimiz ve ticaretimiz birbirine karşılıklı olarak sıkı sıkıya bağlı." ifadelerini kullandı.

Molinari de tasarımın merkezi olabilmek için iş birliğinin ve bağlantıların önemli olduğunu belirterek, şu görüşünü paylaştı:

"Mesela Milano tasarım konusunda niye önemli bir merkez? Çünkü sistem var, firmalar, el sanatçıları, tasarımcılar basın yayın kuruluşları orada. Bu bir arada olma hali ülkeleri, şehirleri tasarım merkezi haline getiriyor."

Paneller düzenlendi

Konuşmaların ardından gün boyunca çevrim içi paneller düzenlendi. Mimari Tasarım Paneli'nin moderatörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu yaptı. Prof. Dr. Arabacıoğlu, üniversitesinin rıhtımından canlı bağlantı yaparak paneli yönetti. Panelde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Dr. Stefano Salata, İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Zuhal Özsoy ile Marche Politeknik Üniversitesinden Christiano Luchetti birer konuşma yaptı.

Endüstri Ürünleri Tasarım Paneli'ni modere eden Koç Üniversitesinden Doç. Dr. Aykut Coşkun, İstanbul Boğazı'nda bir tekneden canlı bağlantı yaptı. Panelde Simone Bonanni (IED, Milano), Defne Koz (Koz-Susani Design, Chicago), Marco Susani (Koz-Susani Design, Chicago) ile Koray Malhan (Koleksiyon Mobilya, İstanbul) alanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İtalyan Tasarım Günleri kapsamında Galata Kulesi'nde de Giyilebilir Teknolojiler Paneli gerçekleştirildi. Ünlü moda tasarımcısı Arzu Kaprol'ün Galata Kulesi'nden yönettiği panele, Sara Maino (Vogue İtalia, Milano), Frances Veneri (IED, Milano) ile Prof. Dr. Nuri Başoğlu (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) katıldı.

İtalyan Tasarım Günleri'nin Kamusal Sanat Paneli de Venedik'ten canlı bağlantı yapan Prof. Dr. Luca Molinari'nin moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Tasarımcı Fırat Neziroğlu, panele tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'den canlı bağlandı. Panelin diğer katılımcıları Francesco Jodice (Milano) ile Hülya Öz (Zoya, İstanbul) de deneyimlerini paylaştı.

Etkinlikte, Geleceğin Şehirleri, Geleceğin Mobilitesi Online Atölyesi de gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Direktörü Sipahi'nin moderatörlüğündeki çevrim içi atölyeye Defne Koz, Marco Susani ile Dr. Dilay Kesten Erhart (Steinbeis, Stuttgart) katıldı.

Rektörler kapanış panelinde

Ayrıca etkinlik kapsamında İtalyan Kültür Merkezi tarafından, Milano Tasarım Filmleri Festivali'nin (MDFF) organize ettiği bir dizi kısa film, film, İtalyan tasarımının ustalarıyla gerçekleştirilecek toplantılar, MDFF kuratörü Silvia Robertazzi ve ünlü mimar Carlo Gandolfi'nin katıldığı bir web tabanlı seminer de yer aldı.

Etkinlik, kapanış paneliyle tamamlandı. İtalyan Tasarım Günleri Türkiye Organizasyon Komitesi adına, Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mesut Güner, 2. TBMM Binası'ndan panelin moderatörlüğünü yaptı. Panele, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı, Avrupa Tasarım Enstitüsü (IED) Elçiler Başkanı Prof. Dr. Andrea Tosi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümran İnan ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran katıldı.

İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı yayınlarla sona erdi
İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı yayınlarla sona erdi
İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı yayınlarla sona erdi
İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı yayınlarla sona erdi
İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı yayınlarla sona erdi
İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı yayınlarla sona erdi
İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı yayınlarla sona erdi
İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı yayınlarla sona erdi

Bilişim Vadisi, İstanbul, İtalyan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı yayınlarla sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı 17:07 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım 17:01 Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı 16:56 Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı
28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı 16:49 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı 16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim 16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor 16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım 16:08 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı         
17:08
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu         
17:06
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ni kaldıkları çadırda ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ni kaldıkları çadırda ziyaret etti         
16:47
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti         
16:45
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Boşanma aşamasındaki eşini küçük kızının gözleri önünde öldürüp gaspettiği minibüsle kaçtı Boşanma aşamasındaki eşini küçük kızının gözleri önünde öldürüp gaspettiği minibüsle kaçtı         
16:09
Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu         
13:36
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş Anneanne, anne ve iki bebeğinin ölümünde korkunç detay! Anne, biberonlara fare zehri koymuş         
12:58
Deniz Akkaya'ya hapis şoku! 3 gün zorlama hapis yatacak Deniz Akkaya'ya hapis şoku! 3 gün zorlama hapis yatacak         
12:55
Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı         
11:49
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi         
11:32
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 17:22:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı yayınlarla sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement