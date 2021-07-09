İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'nin dört bir yanından canlı yayınlarla sona erdi - Son Dakika

İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İtalyan Tasarım Günleri", canlı bağlantıların yapıldığı panellerle tamamlandı.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Haziran'da "Made in Italy İçin Sürdürülebilir Yeni Bir Başlangıca Yönelik Zorluklar" temasıyla başlayan tasarım günleri, Türkiye'nin farklı noktalarından canlı bağlantıların yapıldığı panellerle sona erdi.

Etkinlik, Türkiye'deki İtalyan Sistemi'ni oluşturan İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, İzmir Konsolosluğu, İtalyan Kültür Merkezi ve ICE İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansının katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcıların, Göbeklitepe, Galata Kulesi, İstanbul Boğazı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rıhtımı, 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ve Venedik'ten canlı bağlantılarla renk kattığı çevrim içi panellerde mimari tasarım, kamusal sanat, endüstriyel tasarım ve giyilebilir teknolojiler konuları ele alındı.

Etkinliğin son gününde Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Direktörü Pınar Sipahi'nin moderatörlüğünde çevrim içi bir toplantı gerçekleştirildi. Kümelenme Merkezi'ndeki toplantıda video gösterimin ardından Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ile Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Kamusal Sanat Koordinatörü Luca Molinari konuşma yaptı.

"Amacımız tasarım alanında etkileşimi artırmak"

Sipahi, Türkiye'deki İtalyan Tasarım Günleri'nin daha önceki dünya örneklerinden farklı olarak organize edildiğini belirterek, "Sadece İtalyan değil, Türk tasarımcı ve üniversitelerinin de katılımıyla gerçekleşen bir etkinlik oldu. Burada amacımız Büyükelçi Gaiani'nin de arzu ettiği şekilde, tasarım alanında Türkiye ile İtalya arasında iş birliklerini ve etkileşimi artırmak." ifadelerini kullandı.

İbrahimcioğlu, 114 ülkede eş zamanlı gerçekleşen İtalyan Tasarım Günleri'ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Teknolojinin bugüne kadar hep zanaatla özdeşleştiğine işaret eden İbrahimcioğlu, "Zanaat ile özdeşleşen teknolojiyi sanat ve estetikle buluşturabileceğimiz bir Tasarım Kümelenme Merkezi'ni uluslararası camiaya küresel ölçekte açabileceğimiz ve Türkiye tasarımının da bu konsept içinde yer alabileceği bir alan yaratalım istedik." değerlendirmesinde bulundu.

"İş birliğinin bir incisi"

Büyükelçi Gaiani, iki ülke arasında dört dörtlük bir ekonomik ve ticari iş birliği olduğunu, tasarımın da çok yönlü ekonomik ticari iş birliğinin bir incisi niteliği taşıdığını kaydetti.

Türkiye'yi sadece pazar olarak görmediklerini vurgulayan Gaiani, "Türkiye'yi partner olarak görüyoruz. Birlikte ilişkiler geliştirebileceğimiz bir ortak olarak görüyoruz. İş birliğimiz somut sonuçlar verebilecek. Çünkü bilgi birikimimiz var, endüstrimiz ve ticaretimiz birbirine karşılıklı olarak sıkı sıkıya bağlı." ifadelerini kullandı.

Molinari de tasarımın merkezi olabilmek için iş birliğinin ve bağlantıların önemli olduğunu belirterek, şu görüşünü paylaştı:

"Mesela Milano tasarım konusunda niye önemli bir merkez? Çünkü sistem var, firmalar, el sanatçıları, tasarımcılar basın yayın kuruluşları orada. Bu bir arada olma hali ülkeleri, şehirleri tasarım merkezi haline getiriyor."

Paneller düzenlendi

Konuşmaların ardından gün boyunca çevrim içi paneller düzenlendi. Mimari Tasarım Paneli'nin moderatörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu yaptı. Prof. Dr. Arabacıoğlu, üniversitesinin rıhtımından canlı bağlantı yaparak paneli yönetti. Panelde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Dr. Stefano Salata, İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Zuhal Özsoy ile Marche Politeknik Üniversitesinden Christiano Luchetti birer konuşma yaptı.

Endüstri Ürünleri Tasarım Paneli'ni modere eden Koç Üniversitesinden Doç. Dr. Aykut Coşkun, İstanbul Boğazı'nda bir tekneden canlı bağlantı yaptı. Panelde Simone Bonanni (IED, Milano), Defne Koz (Koz-Susani Design, Chicago), Marco Susani (Koz-Susani Design, Chicago) ile Koray Malhan (Koleksiyon Mobilya, İstanbul) alanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İtalyan Tasarım Günleri kapsamında Galata Kulesi'nde de Giyilebilir Teknolojiler Paneli gerçekleştirildi. Ünlü moda tasarımcısı Arzu Kaprol'ün Galata Kulesi'nden yönettiği panele, Sara Maino (Vogue İtalia, Milano), Frances Veneri (IED, Milano) ile Prof. Dr. Nuri Başoğlu (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) katıldı.

İtalyan Tasarım Günleri'nin Kamusal Sanat Paneli de Venedik'ten canlı bağlantı yapan Prof. Dr. Luca Molinari'nin moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Tasarımcı Fırat Neziroğlu, panele tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'den canlı bağlandı. Panelin diğer katılımcıları Francesco Jodice (Milano) ile Hülya Öz (Zoya, İstanbul) de deneyimlerini paylaştı.

Etkinlikte, Geleceğin Şehirleri, Geleceğin Mobilitesi Online Atölyesi de gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Direktörü Sipahi'nin moderatörlüğündeki çevrim içi atölyeye Defne Koz, Marco Susani ile Dr. Dilay Kesten Erhart (Steinbeis, Stuttgart) katıldı.

Rektörler kapanış panelinde

Ayrıca etkinlik kapsamında İtalyan Kültür Merkezi tarafından, Milano Tasarım Filmleri Festivali'nin (MDFF) organize ettiği bir dizi kısa film, film, İtalyan tasarımının ustalarıyla gerçekleştirilecek toplantılar, MDFF kuratörü Silvia Robertazzi ve ünlü mimar Carlo Gandolfi'nin katıldığı bir web tabanlı seminer de yer aldı.

Etkinlik, kapanış paneliyle tamamlandı. İtalyan Tasarım Günleri Türkiye Organizasyon Komitesi adına, Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mesut Güner, 2. TBMM Binası'ndan panelin moderatörlüğünü yaptı. Panele, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı, Avrupa Tasarım Enstitüsü (IED) Elçiler Başkanı Prof. Dr. Andrea Tosi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümran İnan ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran katıldı.