İtalyan teknik direktör Marcello Lippi, kariyerini sonlandırdı - Son Dakika

İtalyan teknik direktör Marcello Lippi, kariyerini sonlandırdı

22.10.2020 18:04
İtalyan teknik direktör Marcello Lippi, kariyerini sonlandırdı, System.String[]

İtalyanların efsanesi Marcello Lippi, 72 yaşında teknik direktörlük kariyerini noktaladığını duyurdu. Teknik direktörlük kariyeri boyunca 13 kupa kaldıran Lippi, 2006 yılında İtalya ile Dünya Kupası kazanarak futbolun zirvesinde yer almıştı.

İtalya ve Avrupa futbolunda bir dönem sona erdi. Kazandırdığı birçok kupayla İtalya'da efsane haline gelen İtalyan teknik adam Marcello Lippi, kariyerine son noktayı koydu.

Son olarak Çin Milli Takımı'nı çalıştıran 72 yaşındaki teknik direktör, ülkesinde Inter ve Juventus gibi dev kulüplerin de başında yer aldı. 2004-2006 ile 2008-2010 yılları arasında iki dönem İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Lippi, ülkesiyle 2006 Dünya Kupası'nı kazanarak zirveye çıktı.

13 KUPA KAZANDI

Marcello Lippi'nin kupa koleksiyonunda, Dünya Kupası'nın yanı sıra 5 İtalya Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Süper Kupası, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Süper Kupa bulunuyor.

İtalyan teknik direktör Marcello Lippi, kariyerini sonlandırdı

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Son Dakika Spor İtalyan teknik direktör Marcello Lippi, kariyerini sonlandırdı - Son Dakika Spor

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