İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
11 dakika önce
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 8 yılın şampiyonu Juventus, teknik direktörlüğe Maurizio Sarri'yi getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:53
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 8 yılın şampiyonu Juventus
, teknik direktörlüğe Maurizio Sarri'yi getirdi.
Geçen ay 2019-2020 sezonunda Massimiliano Allegri
ile çalışmayacaklarını açıklayan Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Juventus'un yeni hocası Sarri oldu
Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi
Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın
Fenerbahçe, Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı!