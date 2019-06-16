Son Dakika Haberleri: İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika Spor Haber

İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

11 dakika önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 8 yılın şampiyonu Juventus, teknik direktörlüğe Maurizio Sarri'yi getirdi.

İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 8 yılın şampiyonu Juventus, teknik direktörlüğe Maurizio Sarri'yi getirdi.

Geçen ay 2019-2020 sezonunda Massimiliano Allegri ile çalışmayacaklarını açıklayan Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:53 
İtalya Serie A, Juventus, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Juventus'un yeni hocası Sarri oldu Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın Fenerbahçe, Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:04:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri, Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]