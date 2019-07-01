Son Dakika Haberleri: İtalyan tenor Alessandro Safina Bodrum'da konser verdi
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İtalyan tenor Alessandro Safina Bodrum'da konser verdi

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde konser verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Konserleri" kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Alessandro Safina, sanatseverlerle buluştu.
Carlo Bernini yönetimindeki orkestranın konserinde farklı bestecilere ait eserler seslendirildi. Konserde Alessandro Safina'nın yanı sıra bazı şarkılarda soprano Tea Purtseladze de solo performans sergiledi.
Safina, Purtseladze ile düet de yaptı.
Konseri emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman ve Bodrum Oda Orkestrası Sanat Koordinatörü Numan Pekdemir'in de aralarında olduğu çok sayıda sanatsever izledi.
Sanatçılar performansları ile beğeni topladı.
Orkestra ve Alessandro Safina, uzun süre ayakta alkışlandı.
İtalyan tenor Alessandro Safina Bodrum'da konser verdi
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:07 Kaynak: AA
Bodrum, Alessandro Safina, Kültür Sanat
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