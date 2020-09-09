İtalyan tenor Andrea Bocelli, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğini ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli ile görüştü.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni albüm çalışmaları nedeniyle Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan İtalyan tenor Bocelli'nin büyükelçiliği ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, İtalyan tenorun ailesi ve ekibi ile Büyükelçi Bağış ve eşi Beyhan N. Bağış'ın yemek davetine katıldığı aktarıldı.

Bocelli, Büyükelçi Bağış ile yaptığı görüşmede "ilk fırsatta Türkiye'deki hayranları ile buluşma umudunu" paylaştı.