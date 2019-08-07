İtalyan tenor Safina sokak hayvanları için sahneye çıkacak
2 saat önce
İtalyan tenor Alessandro Safina, sokak hayvanları yararına pazar günü Çeşme'de konser verecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:26 Kaynak: AA
İtalyan tenor Alessandro Safina
, sokak hayvanları yararına pazar günü Çeşme
'de konser verecek.
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
'nda gerçekleşecek konserde, İzmir
Filarmoni Orkestrası ile sahne alacak olan ve Luciano Pavarotti
'nin mirasçısı gösterilen Safina'ya, usta arp sanatçısı Victor Espinola eşlik edecek.
Çeşme Alaçatı
Doğa ve Hayvanseverler Derneği (ÇESAL) tarafından organize edilen konser, 11 Ağustos Pazar günü 21.00'de gerçekleşecek.
Konserin geliri Çeşme Yarımadası'ndaki sokak hayvanları için kullanılacak.
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