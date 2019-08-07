Son Dakika Haberleri: İtalyan tenor Safina sokak hayvanları için sahneye çıkacak
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İtalyan tenor Safina sokak hayvanları için sahneye çıkacak

2 saat önce

İtalyan tenor Alessandro Safina, sokak hayvanları yararına pazar günü Çeşme'de konser verecek.

İtalyan tenor Safina sokak hayvanları için sahneye çıkacak, System.String[]
İtalyan tenor Alessandro Safina, sokak hayvanları yararına pazar günü Çeşme'de konser verecek.
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserde, İzmir Filarmoni Orkestrası ile sahne alacak olan ve Luciano Pavarotti'nin mirasçısı gösterilen Safina'ya, usta arp sanatçısı Victor Espinola eşlik edecek.
Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği (ÇESAL) tarafından organize edilen konser, 11 Ağustos Pazar günü 21.00'de gerçekleşecek.
Konserin geliri Çeşme Yarımadası'ndaki sokak hayvanları için kullanılacak.
Çeşme, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:26 Kaynak: AA
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