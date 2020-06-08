İtalyan TSOD / Manzini: Çarkların yeniden dönme zamanı - Son Dakika

İtalyan TSOD / Manzini: Çarkların yeniden dönme zamanı

İtalya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar olduğunu anımsatan İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (İtalyan TSOD) Başkanı Livio Manzini, "Çarkların yeniden dönme zamanı. Her iki ülke imalatta ve turizmde yeniden atağa kalkma hazırlığı içinde" dedi.

İtalyan TSOD / Manzini: Çarkların yeniden dönme zamanı, System.String[]

İtalya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar olduğunu anımsatan İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (İtalyan TSOD) Başkanı Livio Manzini, "Çarkların yeniden dönme zamanı. Her iki ülke imalatta ve turizmde yeniden atağa kalkma hazırlığı içinde" dedi.

Küresel ticaretin yeniden canlanması için gerekli tedbirleri belirleyip yeniden harekete geçmenin planlarının yapıldığına işaret eden Manzini'ye göre hem Türkiye hem de İtalya sanayide ve turizmde yeniden atağa kalkacak.

Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesinde olduğunu vurgulayan Manzini şöyle konuştu:

"Yeni normal olarak adlandırılan bu süreç başka bir gerçeği ortaya koyuyor: Artık ekonomiler ön planda olacak. Küresel çapta ciddi bir hasar var. Her iki ülke arasındaki ticaret hacmi belirli bir dengede seyrediyor. Bu ekonomiler üretim ve sanayi odaklı. Turizm de bu noktada önemli bir rol alıyor. Çarkların durması hem İtalya'yı hem de Türkiye'yi ağır bir şekilde vurur. Yatırımların yeniden canlanması gerekiyor. İlk hedef, geriye gitmiş olan ekonomilerin aktivitelerinin salgın öncesi seviyeye gelmesi."

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası'nın iki ülke arasındaki ekonomik ve ilişkilerin derinleşmesi adına katma değeri yüksek çalışmalara imza attığının altını çizen Livio Manzini, "20 milyar dolarlık ticaret hacmi AB ülkeleri arasında Almanya'dan sonra ikinci sırada yer aldığımızı gösteriyor. Bu başarı tesadüf değil, 135 yıllık çalışmanın eseri" dedi.

Ticaretin devam edebilmesi için İtalyan ve Türk KOBİ'lerin bir araya gelmesi gerektiğini belirten Manzini, "Fuarlar bunun için kritik öneme sahipti ancak salgın nedeniyle 2021'e kadar olmayacak. KOBİ'leri sanal heyetlerle buluşturmayı hedefliyoruz. 80 ülkede faaliyet gösteren İtalyan Ticaret Odaları ile işbirliği içerisindeyiz. Türk sanayicileri dünya ile buluşturmayı amaçlıyoruz" diye ekledi. (Fotoğraflı)


Türkiye, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 11:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İtalyan TSOD / Manzini: Çarkların yeniden dönme zamanı - Son Dakika Ekonomi

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