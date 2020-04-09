İtalyan ve Bulgar çiftten ahde vefa örneği - Son Dakika

Bulgar Mariya Vaskova Nikolova ve İtalyan Dario Santaniello çifti ilk tanıştıkları ve nikahlarını da kıydıkları şehir olan Gümüşhane'ye Korona virüs salgını döneminde anlamlı bir bağış gerçekleştirdi.



15 yıl önce Gümüşhane'de tanışan ve 29 Ekim 2019 tarihinde Gümüşhane'de nikahlarını Belediye Başkanı Ercan Çimen'in kıydığı Bulgar Mariya Vaskova Nikolova ve İtalyan Dario Santaniello çifti Gümüşhane Belediyesi'ne Korona virüs salgını nedeniyle maske ve diğer malzemeler için 7 bin TL bağışta bulundu.



Önceki gün gerçekleşen bağışın ardından Gümüşhanelilere "Söz, söylenemeyenin üstünü örten bir kıyafet gibidir. Ancak bazen de ruha açılan bir kapıdır. Gümüşhane halkına minnet, dayanışma ve ebedi dostlukla" mesajı gönderen Bulgar ve İtalyan çiftin bu davranışı ahde vefanın en güzel örneklerinden birisi olarak tarihe geçti.



İkisi de mozaik işi yapan Bulgar Mariya Vaskova Nikolova ve İtalyan Dario Santaniello hayatlarını birleştiren imzayı 15 yıl önce tanıştıkları Gümüşhane'de 29 Ekim 2019 tarihinde Sema Doğan Yaşam Alanında düzenlenen törenle atmıştı. - GÜMÜŞHANE