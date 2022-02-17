İtalyan ve İspanyol marangozlar, Putin'in "6 metrelik" masasını paylaşamadı - Son Dakika

İtalyan ve İspanyol iki marangoz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u konuk etmesiyle uzun süre gündemde kalan ve birkaç gün önce de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ı konuk ettiği 6 metrelik masayı kendilerinin yaptığını iddia etti.

BFM TV'nin haberine göre, İspanyol mobilya üreticisi Vicente Zaragoza, ülke basınına yaptığı açıklamada, Putin ve Macron'un 7 Şubat'ta karşılıklı oturduğu 6 metrelik masanın Alpler'de bir kayın ağacından yapıldığını ve altın varaklarla süslendiğini öne sürdü.

"Eserini görür görmez tanıdığını" savunan Zaragoza, masayı hatalarından tanıdığını ve kendini geliştirmek için her zaman hatalarını incelediğini söyledi.

Marangoz Zaragoza, eski Sovyet ülkelerinde 2002-2006 döneminde aktif olduğunu, Özbek yönetimine de bir mutfak yaptığını ve 2020'de de çalışmayı bıraktığını dile getirdi.

İtalyan marangozdan " Boris Yeltsin'in siparişiydi" iddiası

Diğer yandan İtalyan marangoz Renato Pologna, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, İspanyol meslektaşının ifadelerinin kendisini şaşırttığını ifade etti.

Pologna, "Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü bu eseri 1995-1996'da ben yaptım, masanın fotoğrafları çoğunluğu Rusça kitaplara basıldı." dedi.

Masayla ilgili tüm sertifikaların kendisinde bulunduğunu ve eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in imzasını taşıdığını iddia eden Pologna, İspanyol meslektaşının belki de masanın bire bir kopyasını yapmış olabileceğini savundu.

Macron ve Scholz'un ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna krizine ilişkin yaptığı görüşme öncesinde Kovid-19 testi yaptırmayı reddetmiş, bu nedenle Putin tarafından uzun bir masanın öteki ucunda karşılanmıştı.

Kremlin protokolünün, Macron'a yönelik bu tutumu başta Fransa olmak üzere tüm dünya basınında geniş yankı bulmuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da 15 Şubat'ta Putin ile Ukrayna krizine ilişkin yaptığı görüşme öncesinde, Rusya'nın istediği Kovid-19 testini yaptırmayı reddettiği için aynı masanın ucunda konuk edilmişti.