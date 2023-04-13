Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının sır dolu ölümü! İstanbul'da hayatını kaybeden sporcunun son görüntüleri kamerada - Son Dakika
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Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının sır dolu ölümü! İstanbul'da hayatını kaybeden sporcunun son görüntüleri kamerada

13.04.2023 14:42

İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın, camdan düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin araştırmalar sürüyor. Otel içerisindeki kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından Ituma'nın akşam saatlerinde koridorda telefon ile konuştuğu ve odanın önünde dalgın bir şekilde yaklaşık bir saat kadar oturduğu, sonrasında ise girdiği odasından bir daha çıkmadığı tespit edildi.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Eczacıbaşı ile Üsküdar'daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayan İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'nın 19 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, kaldığı otelin 6'ncı katından camdan düşerek hayatını kaybetti.

TAKIM ARKADAŞI İLE KALIYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "yüksekten düşme" konusu ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Julia'nın odasında takım arkadaşı ile kaldığı belirlendi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Otel içerisindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda Julia'nın akşam saatlerinde koridorda telefon ile konuştuğu ve odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturduğu, daha sonra odasına girdiği ve bir daha odasından çıkmadığı tespit edildi. İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'nın ise otelden polis eşliğinde ayrıldığı görüldü.

İşte o ana ilişkin kareler;

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının sır dolu ölümü! İstanbul'da hayatını kaybeden sporcunun son görüntüleri kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının sır dolu ölümü! İstanbul'da hayatını kaybeden sporcunun son görüntüleri kamerada - Son Dakika
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