İtalyan yargısından göçmenleri kurtaran Alman kaptan Rackete'nin serbest bırakılması kararı
1 saat önce
İtalyan yargısı, Sea-Watch gemisi ile Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle birlikte İtalya'nın Lampedusa Adası’na yanaşan ve ardından tutuklanan Alman kaptan Carola Rackete'nin serbest bırakılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:37
İtalyan yargısı, Akdeniz
'de kurtardığı göçmenlerle birlikte İtalya'nın Lampedusa
Adası'na savaş gemisine rağmen yanaşan ve ardından tutuklanan Sea-Watch 3 kaptanı Alman Carola Rackete'nin serbest bırakılmasına karar verdi.
Mahkeme ayrıca, kadın kaptan hakkındaki ev hapsini kaldırdığını açıkladı.
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