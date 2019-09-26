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İtalyan yer bilimci sunum yaparken depreme yakalandı

1 saat önce

Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen deprem sempozyumuna katılan İtalyan yer bilimci sunum yaptığı sırada deprem meydana geldi.

İtalyan yer bilimci sunum yaparken depreme yakalandı, System.String[]

Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen deprem sempozyumuna katılan İtalyan yer bilimci sunum yaptığı sırada deprem meydana geldi.

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde Başiskele ilçesinde bir otelde dün başlayan 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu'nun öğleden sonraki oturumunda kürsüye çıkan Siena Üniversitesi Fizik, Yer ve Çevre Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dario Albarello konuştuğu sırada deprem meydana geldi.

"Avizenin sallantısından büyük bir deprem olmadığını anladım"

Prof. Dr. Albarello, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sunum yaparken çok büyük bir deprem olmadığını anladığını söyledi.

Avizenin sallantısından dolayı uzaktan gelen bir deprem olduğunu algıladığını anlatan Albarello, "Zemin büyütmesinin etkili olduğunu düşündüm. Bu şekilde büyük bir deprem olmadığının farkına vardım. Salondakiler de yavaş bir deprem olduğunu anladı, o yüzden çok tepkili davranmadılar ve sakin bir şekilde sallantıyı izlediler." diye konuştu.

Albarello, yaşadıkları depremin kendileri için önemli bir veri olduğunu vurgulayarak, "Bu tecrübeyi böyle bir otelde ve zemin büyümesinin olabileceği bir yerde hissetmek, uzaktan gelen bir depremin etkisinin sallantı şeklinde bizi etkilemesi bilim adamları açısından büyük bir tecrübe." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da meydana gelen depremde zemin büyütmesinin etkili olduğunu aktaran İtalyan bilim adamı, bunun öncü veya artçı şok olduğu konusunda ise bir şey söyleyemeyeceğini sözlerine ekledi.

Kocaeli Üniversitesi, Başiskele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:06 Kaynak: AA
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