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İtalyan yüzücüler Erzurum'da kampta

1 saat önce

Güney Kore'de yapılacak olan açık su yüzme yarışlarına hazırlanan İtalya Kadın Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi.

İtalyan yüzücüler Erzurum'da kampta, System.String[]
Güney Kore'de yapılacak olan açık su yüzme yarışlarına hazırlanan İtalya Kadın Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, antrenör Fabrizio Antonelli yönetimindeki İtalyan takımının Erzurum'da hazırlandığı belirtildi.
İtalyan yüzücülerin 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık kampını da Erzurum'da yapmak için şimdiden rezervasyon yaptırdıkları anlatılan açıklamada, Türk milli yüzücülerin yanı sıra dünya ve Avrupa'nın birçok ülkesinin de yüksek irtifa yüzme kampları için Erzurum'u tercih ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nun bugüne kadar Hollanda, Almanya, Rusya ve Azerbaycan ile birçok yabancı ülkeden gelen sporculara kapılarını açtığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:53 Kaynak: AA
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