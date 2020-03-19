İtalyanlar birbirlerine destek ve dayanışma için milli marşlarını çaldı - Son Dakika

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İtalyanlar birbirlerine destek ve dayanışma için milli marşlarını çaldı
6 saat önce
İtalya'da akşam 18.00'de gelenekselleştiği üzere İtalyanlar birbirlerine destek ve dayanışma için milli marşlarını çaldı.
İtalya'da akşam 18.00'de gelenekselleştiği üzere İtalyanlar birbirlerine destek ve dayanışma için milli marşlarını çaldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:53 Kaynak: AA
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