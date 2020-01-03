İtalyanlar espresso ile UNESCO listesinde Türk kahvesine rakip olmak için kolları sıvadı

İki yıl önce Napoli pizzasını UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine sokmayı başaran İtalyanlar bu defa espresso kahvesi için de aynı ünvanı almak üzere kolları sıvadı.



Listede bulunan Türk kahvesine rakip olan İtalyanlar kendi tekniklerinin de koruma altında olması gerektiğini savunuyor.