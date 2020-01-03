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İtalyanlar espresso ile UNESCO listesinde Türk kahvesine rakip olmak için kolları sıvadı
6 saat önce
İki yıl önce Napoli pizzasını UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine sokmayı başaran İtalyanlar bu defa espresso kahvesi içinde aynı ünvanı almak için kolları sıvadıView on euronews.
İki yıl önce Napoli pizzasını UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine sokmayı başaran İtalyanlar bu defa espresso kahvesi içinde aynı ünvanı almak için kolları sıvadıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:48
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