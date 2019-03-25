Son Dakika Haberleri: İtalyanlar Galata İçin Türkiye'de

İtalyanlar Galata İçin Türkiye'de

44 dakika önce

İstanbul'un farklı medeniyetlere kucak açmış tarihi ve turistik bölgesi Galata, mimarlık alanında uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İtalyanlar Galata İçin Türkiye'de, System.String[]
İstanbul'un farklı medeniyetlere kucak açmış tarihi ve turistik bölgesi Galata, mimarlık alanında uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, University of Parma ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek "International Urban Design Workshop Urban Facade İstanbul Waterfront" başlıklı etkinliğe başta İtalya olmak üzere yurt dışından çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katılacak.

30 Mart'a kadar sürecek etkinliğe ayrıca Sapienza University of Rome, University of Naples Federico II, Department of Architecture University of Florence, Universita degli Studi Mediterranea di Regio Calabria gibi uluslararası üniversite ve kuruluşlar da destek verecek.

Türkiye'den ve dünyadan katılımcıların takip edeceği etkinliğin çalıştay konusunu ise tarihi kent dokularının yeni binalarla ikame edildiği İstanbul'daki sorunlar oluşturacak.

Atölye etkinliğinde ise Galata ve Beyoğlu sahil bölgelerinin özelinde yaşanan değişimler ve bu değişimin yarattığı kültürel etkiler masaya yatırılacak.

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy kampüsünde düzenlenecek etkinliğe, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de destekleriyle katkı sağlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:17 Kaynak: AA

Türkiye, İstanbul, Galata, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi Kasıp Kavuran Natalia Oreiro'dan Putin'e Çağrı: Rus Vatandaşı Olmak İstiyorum Güzel Oyuncu Nesrin Cavadzade, Transparan Elbisesiyle Göz Doldurdu HDP'den Cumhur İttifakı'na: Seçim Sonrası Söyleyecekleri Şarkıyı Açıklıyoruz Ünlü Ritim ve Saz Sanatçısı Atilla Mayda Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 10:01:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalyanlar Galata İçin Türkiye'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]