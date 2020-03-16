Son Dakika › Dünya › İtalyanlar koronavirüsün yayılmasına engel olmak için büyük çaba harcıyor - Son Dakika Dünya
İtalyanlar koronavirüsün yayılmasına engel olmak için büyük çaba harcıyor
6 saat önce
İtalya'da halk virüsün daha fazla yayılmasına engel olmak ve halk sağlığını korumak için yeni getirilen kurallara uymada büyük özen gösteriyor.
İtalya'da halk virüsün daha fazla yayılmasına engel olmak ve halk sağlığını korumak için yeni getirilen kurallara uymada büyük özen gösteriyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:42
Son Dakika İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro