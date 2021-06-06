İtalyanlar Milli Takım kalecileri için çıldırıyor! Altay Bayındır da Juventus'a, Uğurcan Çakır Inter'e gidiyor

Milli Takım'ın kalecileri paylaşılamıyor. İtalya'nın devleri Inter ve Juventus, yıldız kalecilerimiz için devreye girdi. Bir süredir Inter'in Trabzonspor'la teması olduğu biliniyor. Sezonu şampiyon tamamlayan Inter, çok fazla açılmadan transfer yapmak istiyor. Uğurcan için 20 milyon euro şu anda Inter için makul bir bedel olarak gözüküyor.

TAKIMLARDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'a da Juventus'un ciddi şekilde ilgisi var. Ancak Uğurcan'la ilgilenen Inter'in Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye resmi mektup gönderdiği iddia edildi. İki kalecinin de İtalya'ya gitme ihtimali çok yüksek. İki kaleci de İtalya'ya gidecek gibi gözüküyor ancak takımlarda değişiklik olabilir.