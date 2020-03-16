İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor - Son Dakika
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İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor

17 dakika önce

İtalya'da halk akşam 21.00'de bu sefer fenerlerle her akşamüstü 18.00'de yaptıkları gibi İtalya Milli Marşını ve diğer İtalyan halk şarkılarını söyleyerek birbirlerine destek oldular.

İtalya'da halk akşam 21.00'de bu sefer fenerlerle her akşamüstü 18.00'de yaptıkları gibi İtalya Milli Marşını ve diğer İtalyan halk şarkılarını söyleyerek birbirlerine destek oldular.

İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:39 Kaynak: AA
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