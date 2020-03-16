Son Dakika › Güncel › İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor - Son Dakika
İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor
17 dakika önce
İtalya'da halk akşam 21.00'de bu sefer fenerlerle her akşamüstü 18.00'de yaptıkları gibi İtalya Milli Marşını ve diğer İtalyan halk şarkılarını söyleyerek birbirlerine destek oldular.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:39 Kaynak: AA
İtalya'da halk akşam 21.00'de bu sefer fenerlerle her akşamüstü 18.00'de yaptıkları gibi İtalya Milli Marşını ve diğer İtalyan halk şarkılarını söyleyerek birbirlerine destek oldular.
Son Dakika Futbol kamuoyuna bomba gibi düşen haber! Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı Sinan Gümüş: İnşallah milli takıma çağrılırım İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, EURO 2020'nin ertelenmesinden yana