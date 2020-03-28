İtalyanlar ve İspanyollar Türkiye'ye 'Evde Kal' diyerek destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalyanlar ve İspanyollar Türkiye'ye 'Evde Kal' diyerek destek verdi - Son Dakika

İtalyanlar ve İspanyollar Türkiye'ye 'Evde Kal' diyerek destek verdi

6 saat önce

Türk doktor Serkan Aygın'ın Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaşayan hastaları koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye destek mesajı gönderdi.

İtalyanlar ve İspanyollar Türkiye'ye 'Evde Kal' diyerek destek verdi, System.String[]

Türk doktor Serkan Aygın'ın Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaşayan hastaları koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye destek mesajı gönderdi.


İtalya, İspanya gibi koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü ülkelerden de mesaj gönderen kişiler, evlerinde karantinada olduklarını ve neler yaptıklarını kısaca anlatan video çekti. İtalyanca, İspanyolca konuşurlarken "Evde Kal Türkiye" mesajını ise Türkçe olarak söylediler.


Estetik ve saç ekimi yapan sektörün önemli oyuncularından Doku Medical'ın kurucusu Dr. Serkan Aygın'ın Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki hastaları, Türkiye'ye 'Evde Kal' diye seslendi. Türkçe olarak 'Evde Kal' diye seslenenler, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgının büyük boyutlarda görüldüğü İtalya, İspanya ve diğer birçok ülkeden.


Evde kalmayı hiç kullanmadığı koşu bandını kullanarak ve biraz forma girerek değerlendireceğini söyleyen bir İspanyol, "Sen de evde kal Türkiye" diye seslendi.


6 ay önce Türkiye'de saç ektirdiğini söyleyen Brezilyalı Tiago Garcia, kovid-19 salgını nedeniyle evden çalıştığını söyleyerek yakın zamanda Türkiye'ye dönmeyi arzu ettiğini belirtti ve çağrısını yaptı: "Evde Kal Türkiye"


Bir başka İtalyan ise karantina nedeniyle evde kitap okuduğunu, televizyon izlediğini ve sürekli makarna ve pizza yaparak yediğini söyledi. "Biraz daha sabırlı olalım, elbette çıkacağız" diyen İtalyanın da mesajı aynıydı: "Evde kalıyorum"


En son 1 martta oynanan El Clasico olarak da bilinen Real Madrid- Barcelona maçında reklam panolarında Dr. Serkan Aygın'ın sahip olduğu saç ekim ve estetik klinik ismi yer almıştı. Sosyal medyada ve medyada dikkat çekmişti. - İSTANBUL

Türkiye, İtalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'la görüştü Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi gönderdi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi gönderdi         
19:19
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı         
18:59
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!         
18:39
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek         
18:30
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı         
18:16
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir         
18:13
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi         
17:54
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi         
17:48
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti         
17:33
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti         
17:21
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı         
17:16
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü         
17:14
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı         
17:10
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu         
16:45
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü         
16:44
Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim         
16:43
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir         
16:42
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı         
16:37
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi         
16:34
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı         
16:25
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:25
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı         
16:23
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı         
16:14
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu         
16:09
'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi 'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi         
16:09
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu         
15:53
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı         
15:48
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti         
15:33
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak         
15:07
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 19:30:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalyanlar ve İspanyollar Türkiye'ye 'Evde Kal' diyerek destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]