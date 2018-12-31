Son Dakika Haberleri: İtalyanlardan İsrail İşgaline Şarkılı Tepki

İtalyanlardan İsrail İşgaline Şarkılı Tepki

1 saat önce

Filistin halkına destek olmak için El Halil kentine gelen bir grup İtalyan eylemci, askeri kontrol noktasından geçerken "Bella Ciao" şarkısını söyleyerek İsrail işgalini protesto etti.

Filistin halkına destek olmak için El Halil kentine gelen bir grup İtalyan eylemci, askeri kontrol noktasından geçerken "Bella Ciao" şarkısını söyleyerek İsrail işgalini protesto etti. Filistin halkına destek olmak için Batı Şeria'da yer alan El Halil kentini ziyaret eden bir grup İtalyan eylemci, İsrail işgaline karşı şarkı söyledi. İşgal altında olan Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail'e ait bir askeri kontrol noktasından geçen eylemciler işgale karşı İtalya'da devrimci ruhu simgeleyen "Bella Ciao" şarkısı seslendirdi. İtalyan halk ve devrim şarkısı olan Bella Ciao, II. Dünya Savaşı esnasında, İtalya'da önce Mussolini'ye, daha sonra işgalci Nazi Almanya'sına karşı mücadele veren İtalyanlar tarafından söylenmiş ve direnişin sembolü olmuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:01 Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Güncel
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