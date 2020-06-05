İtalyanlardan Türk sağlık çalışanlarına teşekkür yemeği - Son Dakika

İtalyanlardan Türk sağlık çalışanlarına teşekkür yemeği

Dünyaca ünlü İtalyan şeflerin yemekleri ikram edildi

İSTANBUL - İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nin öncülüğünde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen programla korona virüs salgınında yoğun bir mücadele veren Türk sağlık personeline teşekkür etmek amacıyla geleneksel İtalyan yemeklerinden oluşan yemekler ikram edildi.

Korona virüs salgını sürecinde daha da güçlenen Türkiye-İtalya ilişkileri, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nin öncülüğünde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne verilen teşekkür yemeği ile pekişti. Dünyaca ünlü İtalyan şefler Carlo Bernardini ve Claudio Chinali, birbirinden leziz İtalyan yemeklerini Türkiye'den İtalya'ya bağışlanan tıbbi malzemelere bir teşekkür mahiyetinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yetkililerine takdim etti. Getirilen yemekler korona virüs ile yoğun bir mücadele veren sağlık çalışanlarına ikram edildi.

Organizasyonun 2 Haziran tarihinde 74'üncü yıl dönümü kutlanan İtalya Cumhuriyet Bayramı'ndan hemen birkaç gün sonra 5 Haziran'da gerçekleştirilmesinin etkinliğe anlam kattığı ifade edildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Binası'nda düzenlenen organizasyona İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Livio Manzini, İstanbul Üniversitesi CerrahpaşaTıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ile Türk ve İtalyan davetliler katıldı.

"Yurt dışındaki meslektaşlarımızla yakın iş birliği içerisinde olduk"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr.Nuri Aydın konuşmasında "Bugün İtalya Başkonsolosluğumuz, Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültemize bir teşekkür ziyaretinde bulundular. Teşekkürler ülkemizin hem İtalya'ya yapmış olduğu yardımlar açısından hem de sağlık alanında yapılan iş birlikleri açısından bir teşekkürdür. Biz İtalya Başkonsolosluğumuza, Büyükelçiliğimize bu anlamlı, düşünceli, sağlık çalışanlarımız dikkate alan yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu salgın sürecinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak uluslararası medya ön planda olduk. Covid pandemisi süresince yurt dışındaki meslektaşlarımızla yakın iş birliği içerisinde olduk. Bunun içinde İtalya da var, İspanya da var. Kendi bölümlerimiz kendi aralarında hem Covid ile ilgili hem diğer alanlarda salgınla ilgili fikir ve görüş alışverişinde bulundular" ifadelerini kullandı.

"Türkiye oldukça güzel bir performans sergiledi"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sayesinde Türk hekimlerine, sağlık çalışanlarına teşekkür ettiklerini aktaran İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Livio Manzini, "İtalya ve Türkiye bu salgında kader ortağı olduk. Türkiye oldukça güzel bir performans sergiledi. Herkes tarafından kabul ediliyor. Türkiye'de bulunan İtalyan iş cemaati, vatandaşları burada kendilerini güvende hissettiler. Bunu da gösterilen yakın alaka ve verilen hizmet sayesinde oldu. Onun için müteşekkiriz" dedi.

"Şu an yapmamız gereken ekonomik şartların yeniden dönmesini sağlamaktır"

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu aktivitiye destek verdiklerini söyleyen Manzini, "Türkiye-İtalya iş hacmi, ikili ticareti 20 Milyar Dolar civarındadır. Oldukça dengeli bir iş hacmidir. Bu iş hacmi Avrupa Birliği ülkeleri arasında Almanya'dan sonra ikinci sıradadır. Bu da tesadüf değildir. Biz İtalyan Ticaret Odası olarak ikili iş hacminin arttırılması, yatırımların arttırılması, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi için canla başla çalışıyoruz. İkili ticaret oldukça dengelidir. 10 Milyar Dolar ithalat, 10 milyar dolar ihracattır. Bu salgın sırasında ticaret yara almıştır. Şu an yapmamız gereken ekonomik şartların yeniden dönmesini sağlamaktır.Bir an evvel salgın öncesi seviyesine ulaşmasını sağlamaktır" diye konuştu.