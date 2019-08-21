Son Dakika Haberleri: İtalyanların Can Yaman hayranlığı
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İtalyanların Can Yaman hayranlığı

1 saat önce

Can Yaman, İtalya tatilinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Can Yaman, İtalya tatilinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kaldığı otelin kapısında adeta bir izdiham yaşandı. Yaman, sevenlerini hem balkondan selamladı, hem de yanlarına inip onları kucakladı.

Kalabalık 1 dakika bile azalmadı. Ünlü Oyuncu, o anları  kameraya kaydetti. İtalyanların Can Yaman aşkı gündeme bomba gibi düştü. O Görüntüler Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek'in dikkatini çekti.

Ardından, ünlü yönetmen kendi sosyal medyasından Yaman'ın görüntülerini paylaştı. Özpetek, " Napoli'den Can Yaman'a" notunu yazdı, "Olay, Müthiş" etiketleriylede paylaşımını noktaladı.

Ünlü yönetmenin Can Yaman paylaşımı kısa sürede binlerce izlenme onlarca da yorum aldı. Can Yaman, İtalyan bayrağı ve şükür emojisi ile Özpetek'in paylaşımına yorum bıraktı.

Can Yaman, Yönetmen, İtalya, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:00 
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