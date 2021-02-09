İtalyanların çoğu Draghi'nin kuracağı hükümete olumlu bakıyor - Son Dakika

İtalyanların çoğu Draghi'nin kuracağı hükümete olumlu bakıyor

09.02.2021 23:55
İtalyanların çoğu Draghi'nin kuracağı hükümete olumlu bakıyor, System.String[]

İtalya'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mario Draghi'nin, halkın önemli bir bölümünden destek gördüğü belirtildi.

İtalya'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mario Draghi'nin, halkın önemli bir bölümünden destek gördüğü belirtildi.

Ülkede son haftalarda yapılan bazı kamuoyu yoklamaları, İtalyanların Draghi hükümetine olumlu yaklaştığını ortaya koydu.

SWG araştırma şirketinin 3-5 Şubat tarihlerinde yaptığı ankete katılan İtalyanların yüzde 50'si Draghi'ye hükümet kurma görevi verilmesinin hükümet krizine en iyi çözüm olduğu görüşünde birleşti.

Ipsos araştırma şirketinin Corriere della Sera gazetesi için yaptığı ankette de İtalyanların yüzde 60'ının, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Draghi'ye hükümet kurma görevini vermesini takdir ettiğini ortaya koydu.

Tecne Enstitüsü'nün araştırmasına göre Draghi, yüzde 60,2 ile en güven duyulan siyasi lider olarak görülüyor.

Öte yandan, Draghi hükümet kurma çalışmaları kapsamında bugün parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle ikinci tur istişarelerini tamamladı.

Draghi, merkez solun çatı partisi Demokratik Parti'den (PD) tam destek alırken, sağ ittifaktan Silvio Berlusconi'nin lideri olduğu Forza Italia da desteğini açıkladı.

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini de İtalya'yı Avrupa'da yeniden başrole çıkartması ve herhangi bir tasarruf politikası izlememesi koşuluyla Draghi'yi destekleyebileceklerini duyurdu.

Parlamentoda en çok sandalyesi bulunan 5 Yıldız Hareketi'nden ilk dönemki tutumunun aksine, Draghi'nin kuracağı hükümete destek sinyali geldi.

Bir diğer aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) ise Draghi hükümetine destek vermeyeceklerini ve muhalefette kalacaklarını duyurdu.

Draghi yarın da sendikalarla görüşecek

Mario Draghi, hükümet kurma çalışmaları kapsamında yarın sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşerek, ikinci tur istişarelerini tamamlayacak.

Draghi'nin bu görüşmelerinin ardından perşembe ya da cuma günü Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya giderek kabine listesini sunması bekleniyor.

Bu arada, İtalyan basınına yansıyan bilgilerde, Draghi'nin hükümet programında sağlık, eğitim, çevre ve iş alanlarına öncelik vereceği belirtildi.

Diğer yandan, Draghi'nin kabinesini kurması sonrasında görevinden ayrılacak ve istifasını vermiş olan Başbakan Giuseppe Conte, bugün Başbakanlıkta son kez bakanlar kurulunu topladı. Conte'nin burada hem bakanlarına hem de Başbakanlık çalışanlarına teşekkür ettiği belirtildi.

Sergio Mattarella, Mario Draghi, Hükümet, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalyanların çoğu Draghi'nin kuracağı hükümete olumlu bakıyor - Son Dakika


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