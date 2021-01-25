İtalyaya gidecek konteynerde 4 kaçak yakalandı - Son Dakika

İtalyaya gidecek konteynerde 4 kaçak yakalandı

İtalyaya gidecek konteynerde 4 kaçak yakalandı
Son Güncelleme: 25.01.2021 22:59

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir limanda, İtalya'ya götürülecek olan konteynerde yapılan aramada yabancı uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir limanda, İtalya'ya götürülecek olan konteynerde yapılan aramada yabancı uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda İstanbul üzerinden Kocaeli'ye gelerek İtalya'ya gitmek isteyen 4 kaçak göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, konteynere saklanan 2 Irak, 1 İran ve 1 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. 4 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA

Dilovası, Kocaeli, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalyaya gidecek konteynerde 4 kaçak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalyaya gidecek konteynerde 4 kaçak yakalandı - Son Dakika
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