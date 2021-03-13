İtanbul Büyükşehir Belediyesi, on binlerce yardım kolisini çürümeye terk etti - Son Dakika

İtanbul Büyükşehir Belediyesi, on binlerce yardım kolisini çürümeye terk etti

13.03.2021 13:32
İtanbul Büyükşehir Belediyesi, on binlerce yardım kolisini çürümeye terk etti, System.String[]

AK Parti döneminde belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen gıda yardımlarını kendi döneminde yapamayan CHP'li İBB yönetiminin, Almanya'dan gönderilen on binlerce yardım kolisini de çürümeye terk ettiği ortaya çıktı.

AK Parti döneminde belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen gıda yardımlarını kendi döneminde yapamayan CHP'li İBB yönetiminin, Almanya'dan gönderilen on binlerce yardım kolisini de çürümeye terk ettiği ortaya çıktı.

AK Parti döneminde belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen gıda yardımlarını kendi döneminde yapamayan CHP'li İBB yönetiminin, Almanya'dan gönderilen on binlerce yardım kolisini de çürümeye terk ettiği ortaya çıktı. 2020 Temmuz ayında gelen 5 tır yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak yerine hala İBB depolarında tutuluyor. İddialara ilişki soru önergesi veren İBB Meclisi Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu Başkanı Sıddık Özgenç, "Almanya'dan bu yardımlar ne karşılığında alınmıştır? Gıda malzemelerinin çoğunlukta olduğu yardım kolileri dağıtılmak yerine yaklaşık 1 yıldır depolarda neden tutulmaktadır?" dedi.

Belediyenin öz kaynaklarından ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıramayan CHP'li İBB yönetimi, yurt dışından yardım diliyor. Geçtiğimiz günlerde CHP'li İBB yönetiminin, Alman Federal Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Bakanlığı'ndan 5 tır yardım kolisi aldığı ortaya çıktı. AK Parti döneminde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar belediyenin öz kaynaklarından karşılanırken CHP yönetiminin Almanya'da yardım dilemesi, 'Belediyeyi bu kadar mı aciz durumu düşürdünüz' tepkilerine neden oldu.

Yardım yurtdışından reklam İBB'den

İBB'nin, bağlı kuruluşlar ve iştirakler ile birlikte 2021 yılı toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Seçim döneminde 'Sosyal yardıma ayrılan bütçeyi 5 kat artıracağım' diyen CHP'li İBB Başkanı, yaklaşık 2 yıldır bu sözünü yerine getirmezken, yurt dışından gönderilen bağışlarla sosyal belediyecilik reklamı yapıyor. Türkiye Devletinin pandemi sürecinde milyonlarca vatandaşımıza Vefa Sosyal Yardım desteği ulaştırmasının yanı sıra 157 ülke, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunurken CHP'li Başkan'ın Almanya'dan yardım kolisi dilemesi büyük eleştiri topladı.

İBB aciz duruma düşürüldü

Konuya ilişkin soru önergesi veren AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu Başkanı Sıddık Özgenç, "Almanya'dan 11 bin 750 adet gıda kolisi, 2 bin adet hijyen kolisi, bin 500 adet bebek bezi, bin 500 adet bebek maması ve bin 500 adet maske alınmıştır. Bu yardımlar ne karşılığında alınmıştır? Birçok Bakanlıktan daha fazla bütçeye sahip İBB, yurt dışından yardım dileyecek acze düşmemişse neyin pazarlığı karşılığında yardım gönderilmiştir. Çoğu gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri, dağıtılmak yerine neden depoda tutulmaktadır? Bu ürünlerin birçoğunun bozulduğu ve gizli saklı imha edildiği yönünde iddialar vardır." dedi.

Önergenin Başkanlık makamına havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Filtre ve zekatları da istemişti

Hatırlanacağı üzere CHP'li İBB Başkanı, geçtiğimiz aylarda da vatandaşlardan bağış dilemişti. Fitre ve zekatların İBB'ye verilmesi çağrısında bulunan CHP'li Başkan, 90 TL'lik yardım kolisi için 150 TL talep etmişti. Söz konusu yardımların da lüks siteler başta olmak üzere amacı dışında birçok yere gittiği tespit edilmişti. - İSTANBUL

istanbul büyükşehir belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtanbul Büyükşehir Belediyesi, on binlerce yardım kolisini çürümeye terk etti - Son Dakika


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