Son Dakika Haberleri: Itb Başlıyor: Türkiye'nin Hedefi 5.5 Milyon Alman Turist

Itb Başlıyor: Türkiye'nin Hedefi 5.5 Milyon Alman Turist

1 saat önce

DÜNYA turizminin yakından takip ettiği Uluslararası Berlin Turizm Borsası (ITB) 6 Mart Çarşamba günü kapılarını açıyor.

Itb Başlıyor: Türkiye'nin Hedefi 5.5 Milyon Alman Turist, System.String[]
DÜNYA turizminin yakından takip ettiği Uluslararası Berlin Turizm Borsası (ITB) 6 Mart Çarşamba günü kapılarını açıyor. 10 Mart'a kadar açık kalacak fuara bu yıl biraz daha küçük bir standla katılan Türkiye'yi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tanıtacak. Ersoy fuar alanında sektörün önde gelen aktörleriyle ikili görüşmeler yapacak. Daha önce 3 bin metre kareden daha büyük bir alanda kurulan Türkiye standı, bu yıl yaklaşık 2 bin metre kare büyüklüğünde bir alanı kapsıyor. Türkiye standında bakanlığın yanı sıra özel sektör de tanım faaliyetlerine katılacak. Ağırlıklı olarak Akdeniz bölgesi ve Antalya olmak üzere diğer bölgelerin de tanıtımı yapılacak. Türkiye standında bu yıl Göbeklitepe'ye de yer ayrıldı.





DÜNYANIN EN ESKİ TAPINAĞI

Şanlıurfa şehir merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Göbeklitepe, dünyanın orijinal haliyle günümüze kalmış en eski tapınağı olarak kabul ediliyor. Ziyaretçilere UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe anlatılacak. Alman turistlerin bu yıl yine ilk tercihinin Türkiye olacağını söyleyen Berlin Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan, "Ocak ayı rezervasyonlarda Antalya açık ara ilk sırada yer alıyor. Geçen yıla göre yüzde 123 artış var. Rakamlar bizi cesaretlendiriyor. Almanya'dan bu yıl 5 milyon 500 bin turist bekliyoruz" dedi.





160 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Bu yıl fuara 6 kıtadan 180 ülke katılıyor. Sektörde faaliyet gösteren 10 bin profesyonel, tanıtım faaliyetlerinde bulunacak. Fuarı toplam 160 bin ziyaretçinin gezeceği tahmin ediliyor. 160 bin metre karelik alana kurulan fuar, 7 milyar Euro'luk bir pazara hükmediyor. Fuarın ilk 3 günü profesyonellere, son 2 günü ise vatandaşlara açık olacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:40 

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