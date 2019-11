ITB Berlin Turizm Fuarı'na Antalya ve İzmir'den uçuş

Corendon Airlines, ITB Berlin Turizm Fuarı'na bu sene de Antalya ve İzmir'den uçuşlar düzenliyor.



4 - 8 Mart 2020 tarihleri arasında 54. kez düzenlenecek ITB Berlin'e beş kıtadan 180 ülke katılıyor. 160 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen ITB Berlin 2020'nin ilk üç günü sektör profesyonellerine, son iki günü ise halka açık olacak. Önümüzdeki sezon için Avrupa pazarından beklentisi büyük olan tur operatörleri ve oteller de ITB Berlin Turizm Fuarı 2020 için hazırlıklara başladı.



Her yıl düzenlediği direkt seferlerle sektör profesyonellerini, turizm sektörü için yılın en önemli fuarlarından biri olan ITB Berlin Turizm Fuarı'na taşıyan Corendon Airlines, ITB Berlin 2020 için beklenen uçuşlarını duyurdu. ITB Berlin Turizm Fuarı'na her yıl Antalya'dan düzenlediği direkt uçuşlarına, geçen yıl İzmir ve çevresindeki oteller, acenteler, tur operatörleri yetkililerinin ve yerel yönetimlerin fuar katılımının kolaylaştırmak amacıyla İzmir'i de ekleyen Corendon Airlines, bu seneki fuar uçuş programını açıkladı. Fuar uçuşlarındaki ikram ve servis kalitesiyle beğeni toplayan ve her yıl yolcularına özel sürprizler hazırlayan Corendon Airlines'ın ITB Berlin 2020'ye katılacak turizm profesyonellerine özel satışa sunduğu uçuşlarının biletleri www.corendonairlines.com sitesi üzerinden temin edilebiliyor.



Corendon Airlines ITB Berlin 2020 uçuşları:



İzmir - Berlin Tegel: 3 Mart 2020 Salı Saat: 16.00



Berlin Tegel - İzmir: 6 Mart 2020 Cuma Saat: 17.30 - ANTALYA