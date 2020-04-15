ITC Lideri Salihi'den Destici'ye teşekkür - Son Dakika

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Lideri Erşat Salihi, sosyal medya hesaplarından Büyük Birlik Partisi'ne ve Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin korona virüs salgını konusunda dış dünyaya yardım yaparken Türk Dünyasını da unutmaması çağrısında bulunarak, "Önceliğimiz kendi soydaş, dindaş, kardeş ve dost ülkeler olmalıdır. Başta Irak Türkmenlerinin bölgesi olan Türkmeneli'nde, Telafer'den Mendeli'ye uzanan bölgede, soydaşlarımızın, kardeşlerimizin, maske eldiven ve dezenfektan ihtiyaçları için acilen destek olunmasını hükümetimizden rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Lideri Erşat Salihi, sosyal medya hesabından Büyük Birlik Partisi'ne ve Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür ederek şunları söyledi:

"Irak'taki Türkmen soydaşlarının ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve hükümete rapor sunacak olan Sayın Destici ile telefonda görüştük. Türkmeneli'de yaşayan insanlarımızın ihtiyaçlarını kendilerine ilettik. Bu zorlu günlerde kardeşini düşünenler var olsun. Irak'taki soydaşlarına tıbbi malzeme, maske ve dezenfektan gönderilmesini talep edip, kardeşlerini düşünen birileri var.

Irak Türkmenleri olarak Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici beylere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gün, kardeşin kardeşe dayanması gerektiği gündür"

ITC Lideri Erşad Salihi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla da arayarak teşekkür etti. Irak ve Türkmeneli bölgesindeki son durumlar hakkında bilgilendirdi. Telefonla yapılan görüşmede BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'de bu süreçte Korona virüsle mücadele için; Türkmeneli bölgesine Türkiye'den belli miktarda sağlık malzemesi gönderildiğini fakat bunun yeterli olmadığını bildiklerini ifade ederek, Türkmeneli bölgesinde yaşayan soydaşlara bu süreçte ihtiyacı olan yeterli miktarda tıbbi malzemenin ulaştırılması için yetkili merciler nezdinde gerekli girişimleri yaparak en kısa sürede gönderilmesi için gerekli tüm çabayı sarf edeceğini söyledi. Ayrıca Erşad beyin Türkiye ve Türk Milleti için sarf ettiği yürekten sözler içinde kendisine teşekkür ederek, Türkiye'nin her şart ve zamanda Irak Türklüğünün yanında olduğunu bildirdi. - ANKARA