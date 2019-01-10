Son Dakika Haberleri: İteklenen Otomobil Buz Tutmuş Kanala Düştü

İteklenen Otomobil Buz Tutmuş Kanala Düştü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalışmadığı için iteklenen otomobil, buz tutmuş kanala düştü.

İteklenen Otomobil Buz Tutmuş Kanala Düştü, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalışmadığı için iteklenen otomobil, buz tutmuş kanala düştü.

Alınan bilgiye göre, Türkören Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Şükrü İbik (33), soğuk hava nedeniyle çalışmayan 46 AY 180 plakalı otomobilini, yakınlarının yardımıyla iteklemek istedi. Mahalle içinden geçen yolda iteklenen otomobil, buz nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün durdurma çabaları da sonuçsuz kalınca otomobil buz tutmuş kanala düşerek ters döndü.

Sürücü İbik, buz gibi suyun içerisindeki araçtan, mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servise ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kanala düşen otomobil vinç yardımıyla çıkarılırken, jandarma kazayla ilgili olarak tahkikat başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

Elbistan, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobil Devi Jaguar Land Rover, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı

Ormanlık Alanda Kozalak Toplamaya Giden Vatandaş, Kesilmiş Kadın Kolu Buldu İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:20:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İteklenen Otomobil Buz Tutmuş Kanala Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]